"금융사기 퀴즈 풀고 백화점 상품권 받아요"

금감원 10월 '민생금융범죄 근절 캠페인' 진행

금융감독원은 불법 금융투자와 가상자산 사기, 유사수신 등 민생 금융 범죄 피해 예방을 위해 10월 한 달간 홍보 캠페인을 실시한다고 1일 밝혔다.

홍보 캠페인은 투자자들의 경각심을 제고하고 건전한 투자 문화를 조성하기 위해 마련됐다. 영상 속 내용을 쉽고 재미있게 전달하기 위한 퀴즈 이벤트도 진행된다.

참여 방법은 총 5분 분량의 홍보 영상 3편을 시청 후 10개의 퀴즈를 푼 뒤 제출하면 된다. 금감원 홈페이지와 유튜브·인스타그램·블로그, 네이버 홈페이지·밴드 앱, 구직 플랫폼(알바몬·알바천국·인크루트·잡코리아) 내 퀴즈이벤트 게시물에서 신청할 수 있다.

퀴즈 응모에 참여하면 추첨을 통해 총 1000명에게 경품이 지급된다. 경품은 △1등(20명) 현대백화점 상품권 5만원권 △2등(30명) 스타벅스 상품권 4만원권 △3등(50명) BBQ 황금올리브 치킨+콜라 1.25L △4등(100명) CU 모바일 상품권 1만원권 △5등(800명) 스타벅스 아이스 아메리카노 1잔 등이다.

금감원은 "최근 금융사기 피해 사례를 활용한 공감형 콘텐츠와 참여로 투자자들의 경각심을 제고하고 금융소비자들의 대응 역량이 강화될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 각종 금융사기 피해 근절과 건전한 투자문화 조성을 위해 다양한 노력을 지속할 것"이라고 밝혔다.





황윤주 기자



