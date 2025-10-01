속초시, '제11기 폐기물처리시설 주민지원협의체' 위원 위촉

주민 지원사업 추진·환경관리로

지역사회 신뢰·상생 기반 마련

강원도 속초시는 1일 시청 상황실에서 제11기 속초시 폐기물처리시설 주민지원협의체 위원 위촉식을 개최했다.

속초시는 1일 시청 상황실에서 제11기 속초시 폐기물처리시설 주민지원협의체 위원 위촉식을 개최하고 있다. 속초시 제공

이번 위촉식은 제10기 협의체 위원의 임기 만료에 따라 새롭게 구성된 제11기 위원들에게 위촉장을 수여하고, 간담회를 통해 향후 운영 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

제11기 주민지원협의체는 총 14명으로, 폐기물처리시설 소재 지역을 대표하는 시의원 2명, 조양동·청호동·대포동 주민대표 10명, 환경분야 전문가 2명으로 구성됐다. 위원의 임기는 2년이다.

주민지원협의체는 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률에 근거해 환경영향조사 전문연구기관 선정, 지역 주민을 위한 편의시설 설치 협의, 주변영향지역 주민지원사업 추진, 주민감시요원 추천 등 주민 전체의 이익을 위한 다양한 공동사업을 발굴·추진하는 역할을 맡게 된다.

이병선 속초시장은 "주민지원협의체는 폐기물처리시설 주변 영향지역 주민들의 목소리를 대변하고, 지역사회 발전과 안전을 위해 중추적인 역할을 담당하고 있다"며 "속초시는 협의체와 긴밀히 협력해 주민 복리 증진과 삶의 질 향상을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



