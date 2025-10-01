IBK기업은행, 2년 연속 글로벌·아시아 '단기 투자상품 공급 최우수 기관상' 수상

글로벌파이낸스 주관…단기 중소기업금융채권 공급 등 시장안정 기여

IBK 기업은행 기업은행 024110 | 코스피 증권정보 현재가 19,370 전일대비 90 등락률 -0.46% 거래량 238,502 전일가 19,460 2025.10.01 10:37 기준 관련기사 IBK기업은행, '소상공인 비즈플러스' 카드 지원대상 확대기업은행, 인터넷진흥원과 사이버보안 업무협약IBK기업은행, 고령고객 비대면 동행창구 서비스 도입 전 종목 시세 보기 close 은 지난달 30일 독일 프랑크푸르트에서 열린 '거래은행 시상식(Transaction Banking Awards Ceremony 2025)'에서 글로벌 및 아시아지역 단기 투자상품 공급 최우수 기관상을 수상했다고 1일 밝혔다.

지난달 30일 독일 프랑크푸르트에서 열린 '거래은행 시상식(Transaction Banking Awards Ceremony 2025)'에서 오른쪽부터 김형일 IBK기업은행 전무이사, 서경란 IBK기업은행 경제연구소장, 안드레아 피아노 글로벌파이낸스 편집장이 기념촬영을 하는 모습. 기업은행 AD 원본보기 아이콘

시상식은 글로벌 금융전문지 글로벌파이낸스가 주관했다. 기업은행은 JP모건, 씨티 등 글로벌 대형 금융기관과 경쟁한 끝에 글로벌 및 아시아 두 부문을 2년 연속 석권했다.

기업은행에 따르면 글로벌 파이낸스는 기업은행에 대해 금융 불확실성 속에서 단기 중소기업금융채권을 공급하는 등 시장 안정화를 위한 노력을 높이 평가했다.

기업은행 중소기업금융채권은 중소기업 투자와 중장기 대출 재원 마련 등을 목적으로 발행한다. 'Aa2' 수준의 신용등급과 우수한 유동성으로 믿을 수 있는 투자 수단으로 인정받고 있다.

김성태 기업은행장은 "기업은행의 자금 공급 역량을 2년 연속으로 인정받아 기쁘다"며 "앞으로도 중소기업금융채권을 통한 안정적인 자금 조달로 중소기업의 지속가능한 성장을 지원하고 초일류 금융그룹으로 도약하겠다"고 말했다.

한편 기업은행은 올해 글로벌 금융지 주관 어워드에서 총 12개의 상을 받았다. 중기금융 분야 4관왕 달성에 더해 지속가능금융 및 디지털분야에서도 대한민국 최우수 은행으로 선정됐다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>