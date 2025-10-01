본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

동양생명, 사망보험금으로 상속세 부담 더는 '종신보험' 선봬

최동현기자

입력2025.10.01 09:43

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

동양생명이 종신보험의 사망보험금을 상속세 재원으로 활용할 수 있도록 설계한 '(무)우리WON안심상속종신보험(보증비용부과형)'을 새롭게 출시했다고 1일 밝혔다.


상속세는 피상속인 사망일로부터 6개월 내 현금으로 납부해야 하지만 상속인의 현금 유동성이 부족할 경우 납부에 어려움을 겪을 수 있다. 동양생명이 이번에 출시한 종신보험은 사망보험금을 특정 가족에게 지정해 지급할 수 있어 상속세 재원으로 활용할 수 있다는 점이 특징이다.

해약환급금 미지급형으로 설계돼 납입 기간 중에는 무해지 구조로 보험료 부담을 낮췄다. 납입 완료 이후 해지할 경우엔 표준형 해약환급금의 50%가 지급된다. 최저사망보험금을 보증해 피보험자가 예상보다 일찍 사망하더라도 유가족이 안정적으로 생활자금도 확보할 수 있다.


이 상품은 일반심사형과 간편심사형(325) 2종으로 구성됐다. 납입 기간은 10년·15년·20년·30년 중 선택 가능하다. 가입 연령은 만 15세부터 90세까지 가능하다. 월 보험료는 일반심사형 40세, 보험가입금액 1억원, 20년납 기준으로 남성은 15만1500원, 여성은 12만7700원이다. 가입금액이 1억원 이상 고액 계약에 대해서는 2% 보험료 할인 혜택도 제공된다.


동양생명 관계자는 "부동산 가격 상승 등으로 중산층을 중심으로 상속세 부담이 커지고 있는 상황에서 이번 상품은 유가족의 미래를 안정적으로 준비할 수 있도록 도울 것"이라며 "앞으로도 동양생명은 시대와 환경의 변화에 발맞춰 고객에게 신뢰받는 금융사가 될 수 있도록 최적의 상품과 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

동양생명, 사망보험금으로 상속세 부담 더는 '종신보험' 선봬
AD
원본보기 아이콘




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 무비자 입국에 '괴담' 확산 "불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

"불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 무비자 입국에 '괴담' 확산

中企 오래 다니면 집 준다는데…"中企 경쟁력 먼저 높여야"

백악관 "트럼프, 北 김정은과 조건 없는 대화 의사"

새로운 이슈 보기