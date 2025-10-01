'출범 첫날' 김성환 기후부 장관 "산업용 전기요금 인상 억제"

"산업용 전기요금 추가 인상 최대한 억제"…인하 여부는 판단 유보

"2030년 재생에너지 100GW 확대…수소환원제철 투자비 30% 정부 지원"

김성환 기후에너지환경부 장관이 1일 서울 중구 대한상의회관에서 열린 CEO 조찬간담회에서 강연하고 있다. 2025.10.1 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김성환 기후에너지환경부 장관이 산업용 전기 요금 인상을 최대한 억제하겠다고 밝혔다. 수소환원제철 투자비의 30%를 정부가 지원하겠다는 의지도 피력했다.

김 장관은 1일 서울 대한상공회의소에서 열린 CEO 조찬 간담회에서 강연자로 참석해 "산업용 전기 요금이 3년 새 2배 가까이 올라 기업들의 부담이 크다"는 기업인의 호소에 "지난 정부 가정용 전기 요금은 놔둔 채 산업용 전기 요금만 올라 산업계의 부담이 한계선상 이상으로 커졌다"며 이같이 전했다.

김 장관은 "산업계가 더 이상 고통받지 않게 해야 한다는 것이 이재명 대통령의 생각"이라며 "전기 요금 추가 인상은 최대한 억제하려고 한다"고 말했다. 전기요금 인하 여부에 대해서는 "지금 판단하기 어렵다"며 유보적인 입장을 전달했다.

재생에너지 확대로 전기 요금이 올라갈 수 있다는 우려에 대해 김 장관은 "전 세계적으로 가장 싼 발전원이 풍력과 태양광으로, 균등화발전비용(LCOE)이 50~60원대로 내려왔다"며 "우리나라는 이것보다 비싸지만 재생에너지가 늘어나도 전기요금이 인상되지 않도록 하는 게 숙제"라고 언급했다.

이날 김 장관은 전 세계적인 기후 위기에 대응하기 위해 2030년까지 재생에너지를 100기가와트(GW)까지 확대하겠다고 강조했다. 11차 전력수급기본계획상 목표는 78GW였다. 김 장관은 "우리나라가 1년에 220조원을 석탄, 석유, 액화천연가스(LNG) 수입에 사용하고 있다"며 "이중에 절반 이상을 재생에너지로 바꿔 국내에서 돈이 돌게 해야 한다"고 했다.

철강, 시멘트, 자동차, 건물, 농업 등 다양한 분야의 탈탄소 전략도 공개했다. 김 장관은 "값이 싼 그린수소나 핑크수소를 만들어 수소환원제철 방식으로 전환해야 하는데 기업 혼자 할 수 있는 일이 아니다"며 "정부가 전체 투자비의 30% 정도를 지원하면 가능하다"고 설명했다.

김 장관은 내년부터 기존 전기차 구매 보조금에 더해 내연차를 전기차로 전환할 경우 추가 보조금을 지급할 계획이라고 밝혔다. 지게차, 트레일러, 농업용 기계의 전기차 전환 필요성도 강조했다.

김 장관은 "유럽, 일본 등 선진국은 재생에너지나 원자력에 기반한 전기에너지에서 열을 생산하는 히트펌프로 바꾸고 있다"며 "우리도 이 방식으로 전환해야 한다"고 말했다. 이를 위해 건축제도, 누진제 등의 개편 필요성도 언급했다.

이날은 정부조직개편으로 기후에너지부가 처음 출범한 날이었다. 초대 기후에너지부 수장이 된 김 장관은 "이제는 더 이상 석탄과 석유가 아닌 새로운 녹색 문명으로 바꾸어야 하는 문명의 대전환기"라며 "기후에너지환경부가 기업인들을 열심히 도와 새로운 문명의 주인공이 되도록 하겠다"고 말했다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr

오지은 기자 joy@asiae.co.kr



