광주교통공사, 사장 공개모집

오는 15일까지 원서 접수

광주교통공사 임원추천위원회가 공사 임원(사장)을 공개 모집한다.

지원서 등 서류는 오는 15일까지 공사를 방문하거나 등기 우편으로 접수할 수 있으며, 주말과 공휴일은 접수하지 않는다. 제출 양식은 광주교통공사 누리집에서 내려받아 작성하면 된다.

임기는 임명일로부터 3년이며, 응모 자격은 지방공기업법에 명시된 '임원의 결격 사유'에 해당하지 않고 ▲경영 또는 공기업 분야에 전문 지식 또는 운영 경험이 있는 자 ▲확고한 개혁 의지와 비전을 제시해 경영 성과를 창출할 수 있는 자 ▲경영·운영 능력과 자격이 있다고 인정되는 자 등 가운데 어느 하나에 해당돼야 한다. 기타 자세한 사항은 공사 누리집에서 채용 공고를 확인하거나, 공사 총무팀으로 문의하면 된다.

심사는 공사 임원추천위원회 주관으로 실시되며, 1차 서류심사와 2차 면접을 통과한 최종 후보자를 임명권자인 광주시장에게 복수 추천할 예정이다. 이후 광주시의회 인사청문회를 거치면 최종 공사 사장으로 임명된다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



