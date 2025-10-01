본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주교통공사, 사장 공개모집

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.01 09:23

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 15일까지 원서 접수

광주교통공사 전경.

광주교통공사 전경.

AD
원본보기 아이콘

광주교통공사 임원추천위원회가 공사 임원(사장)을 공개 모집한다.


지원서 등 서류는 오는 15일까지 공사를 방문하거나 등기 우편으로 접수할 수 있으며, 주말과 공휴일은 접수하지 않는다. 제출 양식은 광주교통공사 누리집에서 내려받아 작성하면 된다.

임기는 임명일로부터 3년이며, 응모 자격은 지방공기업법에 명시된 '임원의 결격 사유'에 해당하지 않고 ▲경영 또는 공기업 분야에 전문 지식 또는 운영 경험이 있는 자 ▲확고한 개혁 의지와 비전을 제시해 경영 성과를 창출할 수 있는 자 ▲경영·운영 능력과 자격이 있다고 인정되는 자 등 가운데 어느 하나에 해당돼야 한다. 기타 자세한 사항은 공사 누리집에서 채용 공고를 확인하거나, 공사 총무팀으로 문의하면 된다.


심사는 공사 임원추천위원회 주관으로 실시되며, 1차 서류심사와 2차 면접을 통과한 최종 후보자를 임명권자인 광주시장에게 복수 추천할 예정이다. 이후 광주시의회 인사청문회를 거치면 최종 공사 사장으로 임명된다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 무비자 입국에 '괴담' 확산 "불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

"불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 무비자 입국에 '괴담' 확산

인생 사진 찍어주려다 '스르륵'…5588m 산 정상서 안전로프 푼 中 남성 결국

中企 오래 다니면 집 준다는데…"中企 경쟁력 먼저 높여야"

백악관 "트럼프, 北 김정은과 조건 없는 대화 의사"

새로운 이슈 보기