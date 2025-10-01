LS일렉트릭, 데이터센터 트렌드 공략…美 'UL인증' 배전반 공개

8~9일 DCWA 2025 참가

모듈러 파워 솔루션 등 기술 공개

글로벌 데이터센터 공략 속도

LS일렉트릭이 최신 데이터센터 전력 인프라 트렌드에 맞춘 전략 제품을 공개하며 북미와 아세안을 포함한 글로벌 데이터센터 사업 확장에 나선다.

LS일렉트릭은 오는 8~9일 싱가포르 마리나베이샌즈에서 개최되는 아시아 최대 데이터센터 전시회 '데이터센터월드 아시아(DCWA) 2025'에 참가한다. '데이터센터의 미래를 구현하다'라는 주제로 8부스(72㎡) 규모의 전시공간에 ▲미국 비영리기관 UL인증 데이터센터용 배전반 ▲모듈러 파워 솔루션 ▲직류(DC) 배전 시스템 등 데이터센터 전력 솔루션 풀 패키지를 선보이고 기술력과 공급 역량을 현지 고객에게 소개한다.

안정적인 전력 공급은 데이터센터 운영의 기본이자 필수인 만큼, LS일렉트릭의 데이터센터용 배전반은 안전을 위한 구조를 갖추고 까다로운 성능 검증을 거치고 있다. 특히 LS일렉트릭은 데이터센터에 최적화된 배전반 전략 제품을 선보인다. 미국 진출에 반드시 요구되는 UL 인증을 확보한 제품들로, 전력시험기술원(PT&T)의 제품 출하 전 PI 테스트(제품 성능 검증 테스트)를 통해 신뢰성을 강화했다.

LS일렉트릭은 글로벌 규격에 기준한 내진(지진 파동을 견딜 수 있는 강건 구조) 및 내아크(아크로 인한 사고 발생 시 운전자를 보호할 수 있는 안전 구조) 고압배전반, 사고 발생 시 확산을 막는 내부 격벽 구조(Form 4b Type 7)의 저압배전반 등을 보유하고 있다.

모듈러 파워 솔루션은 기존 콘크리트 건축물 전기실을 대체해 컨테이너 구조물 내부에 전력 수·배전, 제어에 필요한 모든 기자재를 구비한 모듈형 데이터센터 플랫폼이다. 사전 제작 방식으로 최적의 환경과 설비를 통해 제작·검증돼 신뢰성은 물론 고객 요구에 유연하게 대응할 수 있으며, 신속한 납기가 가능하다.

데이터센터 전력 인프라가 고전압 직류(HVDC) 기반으로 전환되는 트렌드에 발맞춰 차세대 스마트 직류 배전 솔루션도 공개한다. 엔비디아는 오는 2027년부터 1MW급 이상의 IT 랙(IT 장비 관리 구조물)을 운영하기 위해 고전압 직류 기반 데이터센터 전력 인프라로의 전환을 주도하고 있다. LS일렉트릭은 반도체 소자 기술을 활용한 반도체 변압기(SST), 반도체 차단기(SSCB), DC-DC 컨버터 등 직류 배전에 최적화된 제품을 통해 전력 변환단계를 줄이고 분산 전원을 활용하는 데 필요한 솔루션을 제공한다.

LS일렉트릭은 오는 8~9일 싱가포르 마리나베이샌즈에서 개최되는 아시아 최대 데이터센터 전시회 '데이터센터월드 아시아(Data Centre World Asia) 2025'에 참가한다. 사진은 LS일렉트릭 DCWA 2025 부스 조감도. LS일렉트릭. 원본보기 아이콘

LS일렉트릭은 최근 아세안 지역이 전 세계 데이터센터의 허브로 부상하고 있는 만큼 아세안 주요 국가들의 데이터센터 시장에 대한 사업을 본격 확장한다는 계획이다. 아마존웹서비스(AWS), 구글, 마이크로소프트(MS) 등 글로벌 빅테크는 싱가포르를 비롯해 말레이시아와 태국 등 동남아시아에 데이터센터 건설을 위한 투자 계획을 잇따라 발표한 바 있다. AWS는 아세안 데이터센터에 약 330억달러(약 45조원) 이상 투자하고, 구글은 총 80억달러(약 11조원) 이상을, MS는 최소 68억달러(약 9조 2900억원)를 투입할 예정이다.

LS일렉트릭의 올해 북미 데이터센터 관련 수주액은 4000억원에 육박한다. 다수 빅테크와 하이퍼스케일 데이터센터용 배전 솔루션 공급 계약을 체결하고 레퍼런스를 꾸준히 확보하고 있다고 LS일렉트릭은 설명했다. 전 세계적으로 인공지능(AI) 사용이 확산되면 데이터센터의 전력 소모가 크게 증가할 것으로 예상된다. 오는 2023~2028년 글로벌 데이터센터 전력수요 연평균 증가율은 11%이며, AI 서버를 적용하면 연평균 26~36%까지 증가할 것으로 전망된다.

LS일렉트릭 관계자는 "탄탄한 레퍼런스를 기반으로 빅테크 데이터센터의 전력 솔루션 공급을 두고 주요 업체들과 신규 사업 협력을 논의 중에 있다"며 "미국은 물론 데이터센터 시장이 급성장하고 있는 아세안 시장도 본격 공략해 하이퍼스케일 데이터센터 전력 솔루션 분야를 주도해 나갈 것"이라고 말했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



