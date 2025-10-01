본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기도 '청소년전화 1388' 추석연휴에도 24시간 운영

이영규기자

입력2025.10.01 07:27

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 '청소년전화 1388'을 오는 3일부터 9일까지 연휴 기간에도 24시간 운영한다.


청소년전화 1388은 청소년의 일상 고민을 비롯해 정서적 어려움, 학업 중단, 인터넷·스마트폰 과의존, 가출 등 전 분야에 대한 상담을 제공하는 서비스다. 청소년상담사 국가자격증을 소지하거나 청소년 상담복지 실무경력이 있는 전문 상담사가 365일 24시간 상담을 진행한다.

청소년전화 1388 안내 포스터

청소년전화 1388 안내 포스터

AD
원본보기 아이콘

특히 가출 등으로 갈 곳 없는 청소년이 상담을 요청하거나 긴급 신고·구조가 필요한 경우 즉시 개입해 필요한 조치를 취하며, 관련 기관에 연계해 지원을 받을 수 있도록 한다. 청소년뿐 아니라 청소년 자녀를 둔 보호자도 언제든 상담을 요청할 수 있다.


청소년 상담이 필요한 도민 누구나 ▲전화(유선 1388, 휴대전화 031-1388) ▲문자(1388) ▲카카오톡 채널 '청소년상담1388' ▲인스타그램 '청소년상담1388' ▲LINE '@cyber1388' ▲'청소년사이버상담센터'(www.1388.go.kr)을 통해 이용 가능하다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

자주 먹으면 암 걸릴 위험 증가…지금 당장 버려야 할 냉장고 속 '이 음식' 자주 먹으면 암 걸릴 위험 증가…지금 당장 버려야... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니

교회 권사 정청래, 불교 법명 받은 사연

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

SPC 안전인증 가능해지나…위험 기계 인증 강화한 산안법 개정안 발의

당정, 배임죄 조항 폐지키로…110개 경제형벌 개선

새로운 이슈 보기