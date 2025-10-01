경기도 '청소년전화 1388' 추석연휴에도 24시간 운영

경기도가 '청소년전화 1388'을 오는 3일부터 9일까지 연휴 기간에도 24시간 운영한다.

청소년전화 1388은 청소년의 일상 고민을 비롯해 정서적 어려움, 학업 중단, 인터넷·스마트폰 과의존, 가출 등 전 분야에 대한 상담을 제공하는 서비스다. 청소년상담사 국가자격증을 소지하거나 청소년 상담복지 실무경력이 있는 전문 상담사가 365일 24시간 상담을 진행한다.

청소년전화 1388 안내 포스터 AD 원본보기 아이콘

특히 가출 등으로 갈 곳 없는 청소년이 상담을 요청하거나 긴급 신고·구조가 필요한 경우 즉시 개입해 필요한 조치를 취하며, 관련 기관에 연계해 지원을 받을 수 있도록 한다. 청소년뿐 아니라 청소년 자녀를 둔 보호자도 언제든 상담을 요청할 수 있다.

청소년 상담이 필요한 도민 누구나 ▲전화(유선 1388, 휴대전화 031-1388) ▲문자(1388) ▲카카오톡 채널 '청소년상담1388' ▲인스타그램 '청소년상담1388' ▲LINE '@cyber1388' ▲'청소년사이버상담센터'(www.1388.go.kr)을 통해 이용 가능하다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>