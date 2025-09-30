본문 바로가기
양주시, 추석 연휴 종합대책 발표…"시민 불편 최소화"

이종구기자

입력2025.09.30 17:47

시계아이콘00분 26초 소요
경기 양주시가 추석 연휴 기간 시민 불편을 최소화하고 안전을 확보하기 위해 '2025년 추석 연휴 종합대책'을 마련했다.

양주시청 전경. 양주시 제공

양주시청 전경. 양주시 제공

시는 10개 분야 105명으로 구성된 '추석 연휴 종합상황실'을 설치해 연휴 기간 24시간 운영하며 민원과 돌발 상황에 신속히 대응할 예정이다.


고물가 상황에 대응해 '물가안정 종합대책반'을 편성하고, 성수품 가격 집중 점검과 불공정 거래 단속을 강화한다. 생활폐기물 수거 일정을 추가 편성하고, 청소 체계를 비상 운영해 쾌적한 환경을 마련할 예정이다.

응급진료와 방역 대책도 평소보다 강화된다. 가축 전염병 차단을 위한 특별 조치도 병행하며, 독거노인과 취약계층을 대상으로 한 돌봄 서비스도 확대된다. 공직부조리 예방, 성묘객 교통·안전 관리, 취약 시설 점검 등 분야별 대책도 추진된다.


강수현 시장은 "추석 연휴 동안 시민과 귀성객 모두가 불편함 없이 명절을 보낼 수 있도록 1000여 공직자가 각 분야에서 세심하게 살피겠다"고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

