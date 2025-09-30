광주 효령노인복지타운, '노인의 날' 기념 행사 성황

어르신 공경문화 실천·지역민과 화합 도모

집중호우 피해 본 인근 주민 생활용품도 전달

제29회 노인의 날인 30일, 효령노인복지타운은 어르신 등 300여명이 참석한 가운데 기념 행사를 가졌다. 효령노인복지타운 제공 AD 원본보기 아이콘

광주사회서비스원 소속 효령노인복지타운(이하 효령타운)은 30일 강당에서 '제29회 노인의 날' 기념행사를 가졌다.

이번 행사는 '노인의 날'과 민족 대명절 추석을 맞아 어르신에 대한 공경 문화를 실천하고 지역 주민과의 화합을 도모하기 위해 마련됐다. 300여 명의 회원과 주민 등이 참석해 세대 간 소통과 이웃 간 정을 나누는 뜻깊은 시간이 이어졌다.

효령타운은 지난달 집중호우 피해를 본 인근 12개 마을을 주민을 대상으로 생활필수품과 다과를 전달해, 지역사회 돌봄과 상생의 가치를 실천했다.

특히 강기정 광주시장 배우자 유귀숙 여사도 참석해, AI 컴퓨팅센터 광주 유치의 염원을 담은 축사를 전해 참석자들의 호응을 끌어냈다.

부대행사로는 청춘예술단의 공연과 어르신 노래 한마당이 펼쳐졌고, 효령장터와 먹거리 장터에는 북구·남구시니어클럽과 한국우리밀농업협동조합이 참여해 지역 생산품과 우리 밀 먹거리를 선보였다.

정경남 효령타운 본부장은 "오늘 행사는 어르신들의 삶과 지혜에 감사드리는 뜻깊은 시간이었다"며, "앞으로도 효령타운은 지역사회와 함께 성장하며 시민 모두가 행복한 복지공동체를 실현하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



