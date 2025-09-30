본문 바로가기
비큐AI, 데이터 통합 공급 플랫폼 'RDPLINE' 공식 출시

유현석기자

입력2025.09.30 15:40

비큐AI 는 데이터 통합 공급 플랫폼 'RDPLINE(Real Time Pipeline+Dataset Pipeline)'을 공식 출시하며 글로벌 시장 공략에 본격 나선다고 30일 밝혔다.

RDPLINE은 실시간 데이터와 AI 학습 및 활용을 위한 유형별 국내외 대규모 데이터셋을 단일 DaaS(Data as a Service) 플랫폼으로 통합한 인공지능(AI) 환경에 최적화된 차세대 서비스 플랫폼이다.


이를 통해 고객사는 미디어 데이터를 비롯한 핵심 데이터를 실시간 스트리밍 또는 대규모 데이터셋 형태로 공급받을 수 있으며, AI 학습배포, RAG, LM. 에이전트 설계까지 확장 가능한 데이터 기반을 갖출 수 있다.

비큐AI는 27년간 축적한 뉴스데이터 운영 기술력과 정제 노하우를 RDPLINE에 집약했다. 이를 통해 금융, 미디어, K-콘텐츠 등 버티컬 AI 산업군에 최적화된 데이터 공급 체계를 마련했다. 피지컬 AI 사업에 필요한 다양한 포맷의 데이터까지 지원한다. 나아가 글로벌 SaaS 및 데이터 마켓에서도 즉시 적용 가능한 확장성을 확보해 향후 국제 시장 경쟁력 강화를 본격 추진할 계획이다.


비큐AI 관계자는 "AI 산업에서 데이터는 곧 경쟁력"이라며 "RDPLINE은 데이터의 수집부터 유통까지 전 주기를 하나의 사이클로 통합 제공해 기업들이 안정적인 데이터 인프라를 확보할 수 있도록 한다"며 "이번 출시를 계기로 국내외 기업들의 AI 활용 효율성과 투자 가치를 동시에 끌어올리는 플랫폼으로 자리매김할 것"이라고 덧붙였다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

