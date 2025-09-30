본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

삼일회계법인·PwC 컨설팅, 지난해 매출 전년比 10% 증가

권현지기자

입력2025.09.30 15:17

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주요 서비스 분야 고른 성장세

삼일회계법인과 PwC 컨설팅이 2025 회계연도(2024년 7월~2025년 6월) 매출 1조 5554억원, 영업이익 260억원을 달성했다고 30일 밝혔다. 매출은 전년 동기(1조 4130억원) 대비 10% 증가했다.


삼일회계법인은 1조 1094억원의 매출을 기록했다. 삼일회계법인은 회계감사 부문 3860억원, 세무자문 2759억원, 경영자문 4475억원으로 주요 서비스 분야 모두 전년 대비 6~11%의 성장세를 보였다.

PwC 컨설팅의 매출은 4460억원으로, 전년 동기(3900억원) 대비 14% 이상 증가해 높은 성장을 이뤘다.


윤훈수 PwC 한국 총괄 대표는 "기술 혁신을 비롯해 글로벌 메가 트랜드의 영향으로 산업의 성장 도메인이 재편되고 있다. 회계산업 역시 디지털 및 AI 전환의 영향으로 지금보다 더 급진적인 변화가 따를 것으로 예상한다"며 "자본시장의 신뢰를 구축한다는 산업의 본질적 가치는 유지하면서 동시에 기업 성장의 모멘텀이 될 수 있는 서비스를 제공하기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.


PwC 한국은 삼일회계법인과 PwC 컨설팅 등의 회원사로 구성됐으며, 글로벌 회계컨설팅 네트워크인 PwC 글로벌의 브랜드와 서비스 노하우를 공유하며 전 세계 149개국, 37만명의 전문가와 함께 기업의 성장과 혁신을 위한 서비스를 제공하고 있다.

삼일회계법인·PwC 컨설팅, 지난해 매출 전년比 10% 증가
AD
원본보기 아이콘



권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1% 연구자들 7명 채용하자 '넘사벽'[대학 대전환]⑬ 韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니

교회 권사 정청래, 불교 법명 받은 사연

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"

'여자 아베'vs'펀쿨섹좌'…日자민당 총재 선거 열전

새로운 이슈 보기