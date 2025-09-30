본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

담양군, 추석맞이 '전통시장 장보기' 행사

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.30 14:51

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"지역경제 활성화·상권 활력 도모"

담양군은 30일 창평 임시시장에서 지역경제 활성화와 전통시장 이용 촉진을 위한 '추석맞이 장보기 행사'를 개최했다. 담양군 제공

담양군은 30일 창평 임시시장에서 지역경제 활성화와 전통시장 이용 촉진을 위한 '추석맞이 장보기 행사'를 개최했다. 담양군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 담양군(군수 정철원)은 추석을 앞두고 30일 창평 임시시장에서 지역경제 활성화와 전통시장 이용 촉진을 위한 '추석맞이 장보기 행사'를 열었다.


이날 행사는 창평 임시시장을 시작으로 10월 2일 담양상설시장 등 관내 전통시장에서 이어진다. 군은 군민이 체감할 수 있는 혜택 제공을 위해 예산 소진 시까지 담양사랑상품권을 15% 특별 할인해 판매한다. 군은 이를 통해 주민들의 생활비 부담을 덜고, 소상공인의 매출 증대에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

정철원 군수는 이날 창평시장에서 직접 장을 보며 시장 상인들을 격려하고 애로사항을 청취했다. 이어 민생회복 소비쿠폰, 담양사랑상품권 15% 할인을 홍보하며 전통시장 이용을 독려하는 캠페인도 진행했다.


정 군수는 "이번 추석 장보기 행사가 전통시장과 지역 상권이 활력을 되찾는 계기가 될 것이다"며 "앞으로도 소비 촉진과 지역경제 회복을 위한 다양한 정책을 추진하겠다"고 말했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1% 연구자들 7명 채용하자 '넘사벽'[대학 대전환]⑬ 韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니

교회 권사 정청래, 불교 법명 받은 사연

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"

'여자 아베'vs'펀쿨섹좌'…日자민당 총재 선거 열전

새로운 이슈 보기