부산 기장군, 추석맞이 기장시장 수산물 온누리상품권 환급행사

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.30 14:52

국내산 수산물 구매 시 1인당 최대 2만원 환급

부산 기장군(군수 정종복)은 추석을 맞아 오는 10월 1일부터 5일까지 5일간 기장시장에서 국내산 수산물 온누리상품권 환급행사를 진행한다.


이 행사는 오전 9시부터 오후 5시까지 기장시장 자율상권구역 내 국내산 수산물을 취급하는 75개 점포에서 열린다. 지난해 8월 기장시장 일원이 자율상권구역으로 지정된 이후, 도소매 수산물 점포가 함께 참여해 환급행사의 범위가 확대됐다. 참여 점포는 매장 앞 안내문을 통해 쉽게 확인할 수 있다.

행사 기간 중 해당 점포에서 국내산 수산물을 구매하면 ▲3만 4000원 이상 6만 7000원 미만 시 1만원, ▲6만 7000원 이상 시 2만원의 온누리상품권을 환급받을 수 있다.


환급은 상인이 간편환급시스템에 구매내역을 등록한 뒤, 구매자가 기장시장 공영주차장에 마련된 환급부스를 방문해 영수증과 휴대전화 번호를 제시하면 본인 확인 후 지급된다. 단, 상품권 소진 시 조기 종료될 수 있다.


정종복 군수는 "이번 환급행사는 추석 수산물 가격 상승으로 인한 소비자 부담을 덜고 전통시장 활성화를 돕기 위한 것"이라며 "상인과 주민 모두가 풍성한 명절을 보내시길 바란다"고 말했다.

기장군이 기장시장에서 추석맞이 온누리상품권 환급행사를 진행한다. 기장군 제공

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
