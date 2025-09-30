본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

‘농어촌 기본소득 시범지역 선정’ 기원… 영양군, 범군민 결의대회 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.30 14:39

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경북 영양군은 30일 영양공설운동장에서 농어촌 기본소득 시범지역 선정 기원 범군민 결의대회를 열고, 군민 모두의 간절한 염원을 대내외에 표명했다.


이번 결의대회는 취지문 낭독으로 문을 열어 범군민 퍼포먼스로 이어지며 군민들의 하나 된 염원을 드러냈다.

이날 조동만 군정자문위원회 위원장이 낭독한 취지문은 "비어가는 집, 불 꺼진 상점, 줄어드는 아이들의 웃음소리. 영양은 지금 소멸의 문턱에 서 있습니다"라는 절절한 문구로 시작해, 인구감소와 고령화의 위기를 직시하고 농어촌 기본소득을 통해 지역공동체를 되살리자는 메시지를 담아 군민들의 깊은 공감을 이끌어냈다.


이어 영양청우회 이재동 회장과 영양군 애향청년회 성문기 회장이 이끈 구호 제창과 범군민 퍼포먼스가 진행됐다. 군민들은 손피켓을 높이 들고 한목소리로 "영양군이 최적지다"를 외치며 간절한 뜻을 모았다.


마지막에는 대형 현수막이 펼쳐지며 중앙정부와 정치권을 향한 군민들의 염원을 상징적으로 드러냈다.

오도창 군수는 "오늘 함께한 군민들의 목소리에는 영양의 미래를 지키려는 간절한 마음이 담겨 있었다"며 "이 염원이 반드시 전달돼 영양군이 농어촌 기본소득 시범지역으로 선정되길 바란다. 군은 군민과 함께 끝까지 정성을 다해 준비해 나가겠다"고 말했다.

‘농어촌 기본소득 시범지역 선정’ 기원… 영양군, 범군민 결의대회 개최
AD
원본보기 아이콘

영양군은 이번 결의대회를 계기로 농어촌 기본소득 시범지역 선정의 필요성을 다시 한번 환기하고, 향후에도 군민 참여형 홍보와 공론화를 지속해 나갈 계획이다.

영양군청.

영양군청.

원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

교회 권사 정청래, 불교 법명 받은 사연

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

구글·아마존에 도전장…챗GPT '즉시 결제' 기능 탑재

'여자 아베'vs'펀쿨섹좌'日자민당 총재 선거 열전

대한항공 "아시아나 마일리지10년간 유지…탑승 1대1 전환"

새로운 이슈 보기