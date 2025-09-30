수풀 가려진 우물에 추락…돌 파고 벽 잡아 54시간 버틴 中 여성의 최후

돌 파내고 임시 발판 만들고 버텨

우물 안서 54시간 버틴 끝에 극적 구조돼

중국의 한 여성이 산책 도중 깊은 우물에 추락했지만 스스로 돌을 파내 임시 발판을 만들고 우물 벽 틈을 붙잡은 채 54시간을 버틴 끝에 극적으로 구조됐다. 28일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난 13일 푸젠성 취안저우에서 A씨(48)는 숲속에서 산책하다가 예상치 못하게 깊은 우물로 떨어졌다고 보도했다.

가족들은 A씨가 집으로 돌아오지 않자 직접 수색에 나섰으나 A씨의 행방을 찾지 못했다. 이에 다음 날 가족들은 민간 구조 단체인 '진장 루이통 블루스카이 구조센터'에 도움을 요청하면서 바로 수색이 시작됐다. 10명으로 꾸려진 구조대는 열화상 드론을 띄워 수색에 돌입했다. 그리고 같은 날 오후 1시 45분쯤 풀숲에 가려진 우물 속에서 희미한 구조 요청 소리를 확인했다. 이에 곧장 우물 쪽으로 향해 입구의 잡초를 치운 구조대는 물속에 잠겨 있는 A씨를 발견했다.

발견 당시 그는 물에 잠긴 채 우물 벽 틈을 붙잡고 있었으며, 스스로 돌을 파내 임시 발판을 만들어 버티고 있었다. A씨는 우물에 빠졌지만 수영을 할 줄 알았던 덕분에 벽에 박힌 돌을 붙잡고 떠 있을 수 있었다. 다만 위쪽은 좁고 아래쪽으로 갈수록 넓어지는 우물의 독특한 구조로 인해 A씨는 벽을 타고 오르진 못했다. 구조 직후 병원으로 이송된 A씨는 갈비뼈 두 개가 부러지고 경미한 기흉 증세가 확인됐다. 또 오랜 시간 우물 벽을 붙잡고 있던 탓에 손에도 깊은 상처가 남았다. 현재는 치료를 받으며 안정세를 보인다.

극적으로 구조된 A씨는 "절망에 휩싸여 완전히 무너져 내리는 순간이 많았다. 우물 바닥은 새까맣고 모기가 우글거렸다"며, "근처에서는 물뱀 몇 마리가 헤엄치고 있었다"며 "포기하고 싶을 때마다 노부모와 대학에 갓 입학한 자녀를 떠올리며 버텼다"고 당시 상황을 전했다. 여성의 사연을 접한 현지 누리꾼은 "믿기 힘든 생존 의지다", "생각만 해도 숨이 막힌다" "살아 나온 게 기적이다" 등의 반응을 보였다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



