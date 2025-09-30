신한라이프, AI 활용해 실적 업무개선 추진

신한라이프가 아이디어 발굴과 업무 혁신을 위해 현업 주도로 펼쳐진 '인공지능(AI) 아이디어톤' 행사를 마무리하고 AI를 활용한 실질적 업무 개선을 추진한다고 30일 밝혔다.

AI 아이디어톤은 '내 업무에 AI를 더하다'를 주제로 개발자가 아닌 현업 직원들이 ▲생성형 AI 서비스 ▲업무 자동화 도구 ▲노코드(Nocode) 툴 등을 적용해 업무에 활용할 수 있는 아이디어를 직접 발표하고 경쟁하는 공모전 방식으로 진행됐다.

이 행사는 신한라이프 임직원 37개 팀 약 100여명이 참여해 지난달 26일 'AI 활용 사례 공유 및 개발 툴'에 대한 교육을 시작으로 3일간 진행됐다. 팀별로 제출된 아이디어는 ▲실무 연관성 ▲창의성 ▲기술 적정성 ▲기대효과 등 기준에 따라 유관 부서의 심사를 거쳐 이달 수상작을 선정한 후 전날 시상이 이뤄졌다.

영예의 대상은 '구매 AI 코파일럿(Co-Pilot))'을 제안한 총무팀이 차지했다. 현행 구매 요청, 제안·평가, 구매 금액 분석 등 실무 프로세스의 문제점을 개선하기 위해 AI를 활용한 단순 업무 자동화부터 구매 금액의 적정성까지 업무 효율성 향상과 평가의 객관성까지 확보할 수 있다는 점에서 높은 평가를 받았다.

향후 신한라이프는 업무 자동화로 단축한 시간을 전략적으로 활용하고 데이터에 기반한 협상력 강화를 통해 구매비용을 절감할 것으로 기대하고 있다. 각 팀의 아이디어는 적용 가능성과 기대 효과에 따라 2026년도 사업계획에 반영해 단계적으로 구체화해 나간다는 방침이다.

신한라이프 관계자는 "AI는 더이상 멀리 있는 기술이 아닌 즉시 활용 가능한 업무 도구로 AI에 대한 이해를 높이고 효과적으로 사용하는 능력이 중요하다"며 "이번 AI아이디어톤으로 내재화된 임직원의 AI 역량을 고도화하고 보험 서비스 전 영역으로 확장해 고객 편의성을 한층 더 높여나가도록 하겠다"고 말했다.





