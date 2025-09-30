파주시, 임진각에 뜬 안전지킴이…식중독·예약부도 사기 다 잡는다

본문 바로가기
경기 파주시가 지난 26일 임진각 평화누리에서 열린 '제36회 경기도생활체육대축전' 개막식 현장에서 식중독 및 예약부도(노쇼) 사기 예방 활동을 실시했다고 30일 밝혔다.

파주시가 지난 26일 임진각 평화누리에서 열린 '제36회 경기도생활체육대축전' 개막식 현장에서 식중독 및 예약부도(노쇼) 사기 예방 활동을 실시하고 있다. 파주시 제공

이번 활동은 서울지방식품의약품안전청, 파주경찰서와 합동해 진행했으며, 행사장을 찾은 시민들에게 안전한 식생활 수칙과 예약부도 등 신종 사기에 대한 예방법을 안내하는 등 건강하고 안전한 축제 분위기를 조성하고자 마련됐다.


참여자들은 식중독 예방법과 안전한 식생활 정보를 안내하고, 소독 화장지, 위생장갑 등 실생활에 유용한 홍보물도 제공했다. 또한 예약부도 사기 예방을 위해 '기관·단체 사칭 물품 대리구매 유도는 무조건 사기!', '선주문 요청받았다면 10% 선결제 요구하기' 등의 문구가 적힌 어깨띠를 착용, 시민들의 경각심을 높였다.

서울지방식품의약품안전청은 식중독 신속검사차량에 설치된 대형 화면을 통해 식중독 및 예약부도 사기 예방 동영상을 송출하고, 파주경찰서는 예약부도 사기 수법과 피해 발생 시 대처 방법이 담긴 안내문을 배포하며 시민들과의 대면 소통에 집중했다.


한 시민은 "식중독 예방의 중요성은 익히 알고 있었지만, 이렇게 현장에서 직접 안내를 받으니 실천의 필요성이 더 와닿았다"라고 말했다.


장연희 위생과장은 "대규모 축제 현장에서 시민들에게 다가가 식품 안전 수칙과 신종 사기 예방 정보를 알릴 수 있어 의미가 컸다"며 "앞으로도 유관기관과 협력을 강화해 시민 안전을 최우선으로 지키겠다"고 말했다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
