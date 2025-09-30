韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환

투자주체별 혼조세

한국증시가 30일 장 초반 혼조세다.

이날 오전 9시25분 기준 코스피지수는 전날 대비 2.62포인트(0.08%) 오른 3433.83에 거래됐다. 이날 지수는 4.79포인트(0.14%) 오른 3436.00으로 출발한 후 등락을 반복하며 3430선대에서 움직이고 있다. 외국인이 836억원어치, 개인이 659억원어치를 각각 사들이고 있다. 반면 기관은 1542억원어치를 팔아치우고 있다.

시가총액 상위 종목 중에선 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,085,000 전일대비 26,000 등락률 +2.46% 거래량 67,044 전일가 1,059,000 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감 전 종목 시세 보기 close (1.61%), 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 109,600 전일대비 2,600 등락률 +2.43% 거래량 509,952 전일가 107,000 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 "사람 실수해도 안 죽는 시스템이 핵심…AI 안전기술 법제화·표준화 정부 나서야“코스피, 2% 넘게 하락하며 3380선으로 밀려…"관세협상 난항 우려"코스피, 외인·기관 순매도에 2% ↓…3400선 붕괴 전 종목 시세 보기 close (1.59%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 60,400 전일대비 100 등락률 +0.17% 거래량 720,860 전일가 60,300 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 LNG 프로젝트 폭발적 확대…조선업 수주 랠리 본격화결국 백기 든 카카오톡…'친구목록' 첫 화면 되살린다예산에 발목 잡힌 재해복구시스템…'공주센터' 설립도 지지부진 전 종목 시세 보기 close (0.83%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 499,000 전일대비 7,500 등락률 +1.53% 거래량 54,684 전일가 491,500 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 코스피, 2% 넘게 하락하며 3380선으로 밀려…"관세협상 난항 우려"코스피, 외인·기관 순매도에 2% ↓…3400선 붕괴연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 close (0.51%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 297,500 전일대비 1,500 등락률 +0.51% 거래량 27,291 전일가 296,000 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 현대모비스, 삼성전자·LX세미콘 등과 車반도체 국산화 착수현대모비스 자회사 파업에 공장 스톱…100% 고용·성과급 요구(종합)현대모비스 자회사 파업에 車 삼중고…100% 고용·성과급 요구 전 종목 시세 보기 close (0.51%) 등이 상승했다. 반면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 175,600 전일대비 3,000 등락률 -1.68% 거래량 150,011 전일가 178,600 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 美 관세 대응 위한 의약품 수출기업 긴급 간담회투자금 부족으로 고민 중? 연 4%대 금리로 최대 4배까지 이용 가능![특징주]알테오젠, 코스피 이전상장 본격화에 강세 전 종목 시세 보기 close (-1.57%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 114,500 전일대비 1,200 등락률 -1.04% 거래량 158,741 전일가 115,700 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 금융권, 석화 사업재편 지원해도 충당금 부담 줄어…'이제는 석화 기업 차례'이억원 금융위원장 첫 은행장 간담회…"생산적 금융 적극 공급해달라"우리금융 생산적 금융에 총 80조 투입…국민성장펀드에 민간 첫 참여 전 종목 시세 보기 close (-1.30%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 62,500 전일대비 400 등락률 -0.64% 거래량 1,209,811 전일가 62,900 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 LNG 프로젝트 폭발적 확대…조선업 수주 랠리 본격화반도체 대형주에 올라탄 ‘소부장’에서 아이디어 얻었다면?대형 반도체주 강세에 소부장 중소형주도 상승세 동참 전망 전 종목 시세 보기 close (-1.11%), 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 153,400 전일대비 1,900 등락률 -1.22% 거래량 45,864 전일가 155,300 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 "삼성전자 자사주 소각, 삼성생명·화재 주가 하방 지탱 요인"코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세 전 종목 시세 보기 close (-0.97%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 185,800 전일대비 2,200 등락률 -1.17% 거래량 57,542 전일가 188,000 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 화장실·벽·가구도 자유로이 배치…래미안 '넥스트홈' 가보니 [부동산Atoz]금값 70만원 시대에…"35년 근속하면 '30돈' 드립니다"신세계디에프, 베테랑 경영인 이석구 신임 대표 내정 전 종목 시세 보기 close (-0.80%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 267,500 전일대비 7,000 등락률 -2.55% 거래량 1,385,404 전일가 274,500 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 LNG 프로젝트 폭발적 확대…조선업 수주 랠리 본격화투자금 부족으로 고민 중? 연 4%대 금리로 최대 4배까지 이용 가능![특징주]두나무·네이버 합병…우리기술투자·한화證↑ 전 종목 시세 보기 close (-0.73%) 등은 하락세를 보였다.

업종별로 보면 운송장비부품(0.88%), 의료정밀기기(0.64%) 등 업종이 상승했다. 반면 증권(-1.26%), 섬유의류(-0.83%), 운송창고(-0.80%), 전기가스(-0.79%), 보험(-0.78%), 유통(-0.62%), 제약(-0.53%) 등 대부분 업종은 하락세다.

29일(현지시간) 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전장 대비 68.78포인트(0.15%) 오른 4만6316.07에 거래를 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 17.51포인트(0.26%) 상승한 6661.21, 기술주 중심의 나스닥지수는 107.085포인트(0.48%) 오른 2만2591.154에 장을 마쳤다. 인공지능(AI) 랠리에 대한 의구심으로 지난주 활력을 잃었지만, 이번 주 첫 거래일 기술주 강세에 힘입어 반등했다.

코스닥지수는 같은 시간 전날 대비 0.61포인트(0.07%) 내린 846.10을 기록했다. 이날 지수는 0.81포인트(0.10%) 오른 847.52로 출발했으나 하락 전환했다. 외국인은 924억원어치, 기관은 190억원어치를 각각 팔아치우고 있다. 개인은 1189억원어치를 사들이고 있다.

시가총액 상위 종목 중에선 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 595,000 전일대비 15,000 등락률 +2.59% 거래량 43,927 전일가 580,000 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 파마리서치, 바이오노트에 CTC바이오 지분 일부 매각코스피, 외인·기관 순매도에 2% ↓…3400선 붕괴코스피, 외인·기관 순매도에 1.8%↓…3400선 '위태' 전 종목 시세 보기 close (2.41%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 51,850 전일대비 50 등락률 +0.10% 거래량 101,207 전일가 51,800 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 [클릭 e종목]"리노공업, 하반기에도 호실적 기대…목표가 상향"코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세 전 종목 시세 보기 close (1.54%), 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 297,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 8,865 전일가 297,000 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 '외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세코스피, 美 금리인하에 외인·기관 순매수 전환 효과…사상 최고치 경신휴젤, 배우 이나영과 HA필러 브랜딩 활동 전개 전 종목 시세 보기 close (1.18%), 보로노이 보로노이 310210 | 코스닥 증권정보 현재가 159,600 전일대비 3,100 등락률 +1.98% 거래량 19,503 전일가 156,500 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍 전 종목 시세 보기 close (1.15%) 등이 상승했다. 반면 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 304,500 전일대비 8,500 등락률 -2.72% 거래량 87,217 전일가 313,000 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감 전 종목 시세 보기 close (-2.08%), 에스엠 에스엠 041510 | 코스닥 증권정보 현재가 130,100 전일대비 2,200 등락률 -1.66% 거래량 38,142 전일가 132,300 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍'외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 close (-1.66%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 459,500 전일대비 6,500 등락률 -1.39% 거래량 79,732 전일가 466,000 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 [특징주]알테오젠, 코스피 이전상장 본격화에 강세반도체 대형주에 올라탄 ‘소부장’에서 아이디어 얻었다면?코스피, 2% 넘게 하락하며 3380선으로 밀려…"관세협상 난항 우려" 전 종목 시세 보기 close (-1.61%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 92,700 전일대비 600 등락률 -0.64% 거래량 84,095 전일가 93,300 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 최대 4배 투자금은 물론 신용미수대환까지 당일 즉시! 금리는 연 4%대금리 부담 낮추고 투자 여력 키운다…스탁론에 몰리는 투자자들연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 close (-1.07%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 47,950 전일대비 450 등락률 -0.93% 거래량 88,268 전일가 48,400 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 코스피, 2% 넘게 하락하며 3380선으로 밀려…"관세협상 난항 우려"코스피, 외인·기관 순매도에 2% ↓…3400선 붕괴연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 close (-0.93%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 218,000 전일대비 2,000 등락률 -0.91% 거래량 25,765 전일가 220,000 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 코스피, 2% 넘게 하락하며 3380선으로 밀려…"관세협상 난항 우려"연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (-0.91%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,500 전일대비 300 등락률 -0.77% 거래량 78,196 전일가 38,800 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감 전 종목 시세 보기 close (-0.77%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 141,800 전일대비 700 등락률 -0.49% 거래량 44,927 전일가 142,500 2025.09.30 09:42 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 순매도에 1.8%↓…3400선 '위태'연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (-0.63%) 등은 하락세를 나타냈다.

이날 한지영 키움증권 연구원은 "미국 AI·반도체주 강세에도, 연방정부 셧다운(Shut Down·일시적 업무정지) 경계심리, 추석 장기 연휴를 앞둔 일부 현금 마련 수요 등에 영향을 받으면서 주가 상단이 제한되는 흐름을 보일 것"이라며 "최근 국내 증시에 변동성을 주입했던 환율 급등 사태와 관련한 정부 측의 한미 환율 협상 관련 소식들도 대형주 중심의 외국인 수급에 영향을 줄 수 있다"고 말했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



