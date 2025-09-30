크래프톤 '딩컴' 스팀서 30% 할인 프로모션

정식 출시 이후 최대 할인 폭

크래프톤은 생존 생활 시뮬레이션 게임 '딩컴'을 스팀에서 할인 판매한다고 30일 밝혔다.

크래프톤 '딩컴'. 크래프톤 제공

기존 판매가 2만4000원에서 30% 할인된 1만6800원에 제공한다. 정식 출시 이후 최대 할인 폭이다. 할인은 지역별로 순차 적용하며, 한국 시간 기준으로 오는 7일 오전 2시까지다.

'딩컴'은 호주의 1인 개발자 제임스 벤던이 개발했다. 호주에서 영감을 받은 독특한 식생과 동식물을 배경으로 섬을 개척해 나가는 것이 특징이다. 탐험, 제작, 사육, 농사, 채집, 사냥 등 다양한 콘텐츠를 포함하고 있다.

게임은 2022년 7월 스팀 얼리 액세스로 출시된 후 올해 4월 정식 버전으로 전환됐다. 오는 11월 6일 닌텐도 스위치 글로벌 출시를 앞두고 있다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



