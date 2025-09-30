구미교육지원청…"소외없이 함께 나누는 추석"

추석맞이 한가위 위문품 전달

관심과 나눔의 문화를 실천

경북 구미교육지원청(교육장 민병도)은 지난 29일 한가위 추석을 맞아, 소외된 이웃 없이 모두가 추석 온기를 함께 나누고자 관내 사회복지법인 삼성원과 사회복지법인 다함께하는길(이하 다함길) 찾아가 위문품을 전달했다.

추석 온기를 함께 나누고자 관내 사회복지법인 삼성원과 사회복지법인 다함께하는길(이하 다함길) 찾아가 위문품을 전달했다.

매년 명절마다 관내 사회복지시설 및 아동, 노인, 장애인 복지시설을 찾아 위문품을 전달해 소외된 이웃들을 살피고 함께하는 즐거운 구미교육 실천과 더 나아가 삶의 힘을 키우는 데에 앞장서고 있다.

이날 민병도 교육장은 삼성원 아이들 39명을 위한 간식과 다함길 중증장애인 30명을 위한 생활필수품을 전달하는 의미 있는 시간을 가졌다.

민 교육장은 "민족의 한가위 추석을 맞아 아이들과 장애인들에게 관심과 나눔의 문화를 실천하고 지역사회의 소외된 계층들을 보살핌으로써 따뜻한 구미교육을 실천할 수 있는 감사하고 뜻깊은 시간이었다. 미래의 꿈나무들을 위해 고생하시는 삼성원 선생님들, 장애인들의 재활을 위해 애쓰시는 다함길 직원분들의 노고에 감사하다는 말씀드린다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



