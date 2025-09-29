의창구 팔룡동, 추석 명절맞이 경로당 순회 방문

명절맞이 인사·위문품 전달로

따뜻한 명절 분위기 조성



경남 창원특례시 의창구 팔룡동은 최근 다가오는 추석 명절을 맞아 관내 경로당 10개소를 방문해 위문품을 전달했다.

지난 26일 이뤄진 순회 방문은 추석 명절을 맞아 어르신들께 따뜻한 위문 인사를 전하고, 경로당 운영과 관련한 다양한 의견을 수렴해 향후 노인복지 향상에 반영하기 위해 마련됐다.

경로당을 이용하는 한 어르신은 "명절이 다가올 때마다 잊지 않고 직접 찾아와 주어 고맙다"며 "앞으로 동정 운영에 더욱 힘써달라"고 말했다.

길정환 팔룡동장은 "어르신들이 건강하고 행복한 명절을 보낼 수 있도록 세심하게 살피겠다"며 "앞으로도 경로당을 어르신들의 소통의 장이자 편안한 쉼터로 만들기 위해 지속해서 지원하겠다"고 밝혔다.





