광주신세계, 추석 명절 '이색 선물세트' 선봬

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.29 14:08

몽슈슈·노티드 등

㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 추석 명절을 앞두고 감사의 마음을 전할 수 있는 이색 선물 세트를 선보인다고 29일 밝혔다.

광주신세계 본관 지하 1층 몽슈슈에서 직원이 아소트 M4 세트를 소개하고 있다. 광주신세계 제공

광주신세계 본관 지하 1층 몽슈슈에서 직원이 아소트 M4 세트를 소개하고 있다. 광주신세계 제공

광주신세계 본관 지하 1층에서 만날 수 있는 '몽슈슈'는 생크림을 듬뿍 넣은 롤케이크로 유명하다. 시그니처 메뉴인 도지마롤(2만7,000원)을 비롯해 후르츠롤(2만9,000원), 요거베리롤(2만9,000원), 쁘띠 도지마롤(2만6,000원) 등을 선보인다.


이밖에도 고소하게 구워낸 쿠키를 다양하게 담은 몽슈슈 아소트 세트도 명절 선물로 인기가 많다. 몽슈슈 아소트 M2 세트는 16개 4만7,000원, 아소트 M4 세트는 27개 7만원에 판매된다.

몽슈슈는 부드러운 카스텔라에 달콤한 생크림이 더해져 남녀노소 좋아하는 디저트로 인기가 높다. 상온에서도 케이크를 시원하게 보관해주는 오렌지 컬러 보냉백도 갖춰 추석 명절 선물로 제격이다.


같은 층에서 만날 수 있는 프리미엄 디저트 브랜드 '노티드'에서도 추석에 어울리는 신메뉴를 내놨다. 광주신세계 노티드에서는 인절미와 단팥 등 전통 재료의 매력을 살린 노티드 추석 선물세트를 만날 수 있다. 추석 선물세트에는 인절미 도넛, 말차 단팥 도넛, 초코 단팥 도넛, 우유 생크림 도넛이 담겼으며 1만7,400원에 판매된다.


개별 구매도 가능하다. 부드러운 인절미 크림에 쫀득한 떡을 더한 인절미 도넛, 진한 초콜릿 크림과 달콤한 팥앙금, 여기에 고소한 아몬드가 더해진 초코 단팥 도넛, 최근 들어 남녀노소 다양한 연령대에서 사랑받는 말차에 맡앙금이 더해진 말차 단팥 도넛 모두 4,500원에 구매 가능하다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
