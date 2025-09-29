기업 AI 전환 사업 나서는 뤼튼…사내독립기업 '뤼튼 AX' 설립

에이전틱 AI 구축 등 B2B 사업 추진

박민준 기획전략실장, 대표로 선임

인공지능(AI) 서비스 플랫폼 기업 '뤼튼테크놀로지스(뤼튼)는 인공지능 전환(AX)을 주도할 사내독립기업(CIC, Company in Company) '뤼튼 AX'를 설립한다고 29일 발표했다.

뤼튼은 급속한 AI 발전 속도를 고려해 신속한 독자 의사결정이 가능한 사내독립기업 형태로 뤼튼 AX 설립을 결정했다. 뤼튼 AX는 기업, 학교, 공공기관 등 다양한 현장에서의 인공지능 전환을 통한 생산성 혁신을 목표로 한다. 각 조직의 특성과 업무에 최적화된 에이전틱 AI를 직접 개발하고 제공함으로써 앞으로 맞춤형 AI 솔루션 시장을 선도할 계획이다.

뤼튼 AX는 ▲AI 전환을 위한 기업, 기관 교육 및 컨설팅 진행 ▲기업·교육 현장 특화형 뤼튼 플랫폼 제공 ▲RAG(검색 증강 생성) 파이프라인 및 MCP 서버 활용한 에이전틱 AI 구축 등의 사업을 진행한다.

이미 뤼튼은 문화체육관광부의 보도자료 작성용 AI 도구 개발 프로젝트를 진행 중이며 기도교육청의 생성 AI 플랫폼 구축 사업에도 참여하는 등 다수 기관·기업들과 AX 성공 사례를 만들어 가고 있다. 아모레퍼시픽과도 마케팅 관련 협업을 진행하고 있다.

또한 뤼튼은 더욱 빠른 AX를 가능하게 하는 AI 에이전트 간편 제작 도구 'AutoBE'를 직접 개발해 CS, 재무, 코딩 등 사내 업무에 실제로 적극 활용하고 있다. 뤼튼 내 유관 부서 생산성은 자체 개발한 기업용 AI 에이전트 활용으로 15%에서 최대 35%까지 향상된 것으로 분석된다. 뤼튼은 이러한 성과를 조만간 공개할 '뤼튼테크놀로지스 AX 리포트'에서 더욱 상세히 소개할 예정이다.

뤼튼 AX 대표에는 박민준 뤼튼 기획전략실장이 선임됐다. 박 대표는 그동안 뤼튼의 500만명 월간활성이용자 수(MAU) 달성을 이끌고 사내에서 실제 활용 중인 업무용 AI 에이전트 기획, 개발을 주도해왔다. 박 대표는 "AX 사업 본격 추진에 따라 AI 에이전트 개발자 채용에 박차를 가하고 있다"며 "다수의 AX 협업 프로젝트가 진행 중인 만큼 추가 성과들이 계속 이어질 것"이라고 밝혔다.

이세영 뤼튼 대표는 "AI 전환을 고민 중인 기업과 기관들은 현장 업무에서 실검증된 뤼튼 AX와 함께 빠르게 AI 생산성 혁신을 누릴 수 있다"며 "모두가 AI를 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 돕겠다는 기업 비전을 AX 분야까지 확장해 나가겠다"고 말했다.





