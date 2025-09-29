본문 바로가기
"금요일은 공항으로 퇴근" 하나투어, 상해 밤도깨비 여행 출시

구은모기자

입력2025.09.29 09:41

퇴근 후 출발하는 2박 3일·2박 4일 주말여행

하나투어 가 2030 직장인과 주말 여행객들이 부담 없이 해외여행을 즐길 수 있도록 '상해 밤도깨비' 여행 상품을 출시했다고 29일 밝혔다.


"금요일은 공항으로 퇴근" 하나투어, 상해 밤도깨비 여행 출시
중국이 무비자 입국 정책을 시행한 이후 여행 수요가 폭발적인 증가세를 보이는 가운데 20·30세대를 중심으로 상해, 청도 등 대도시가 인기 여행지로 주목받고 있다.

'상해 밤도깨비' 상품은 인천 또는 부산에서 출발하는 '[밤출발]상해 2박 4일 패키지'와 '상해 자유여행 2박 4일' 에어텔'로 구성했다. 금요일 저녁 출발하여 월요일 새벽 귀국하는 상품 예약 시, 연차 사용 없이 상해의 대표 랜드마크를 여유롭게 여행할 수 있다.


역사 및 문화 관광 중심의 '상해/주가각 2박 4일 패키지'는 월드 체인 4성급 호텔을 이용하며, 상해 임시정부, 신천지는 물론 근교에 위치한 아름다운 수향마을 주가각과 일대 대형 쇼핑타운에서 관광과 쇼핑까지 즐길 수 있다.


'상해/디즈니랜드 2박 4일 패키지'도 특별히 준비했다. 상해 핵심 관광지를 둘러보고, 디즈니랜드 1일 자유 일정을 진행한다. 디즈니랜드-호텔 간 왕복 픽드랍, 준 5성급 호텔 숙박 및 콘래드 호텔 뷔페식을 1회 제공한다.

'상해 자유여행 에어텔' 고객을 위한 혜택도 있다. 공항-호텔 간 편도 픽업 1회를 포함해 늦은 밤 도착 시에도 편안하게 이동할 수 있다. 또한 토요일마다 출발하는 우전 일일 현지투어플러스를 1만원에 예약 가능한 '만 원의 행복' 행사도 진행한다.


이와 함께 '청도 3일 밤도깨비 패키지' 상품도 판매 중이다. 금요일 저녁 출국 후 일요일 저녁 귀국하는 2박 3일 일정으로 체력적인 부담도 적다. 맥주 박물관과 핵심 관광지를 포함하고, 전 일정 5성급 월드 체인 호텔 숙박과 특식을 제공하는 하나팩 2.0 상품이다.


하나투어 관계자는 "2분기 중국 패키지 송출객 수가 전년 동기 대비 40% 증가하는 등 중국 단기 여행 수요가 크게 늘었다"라며, "연차 부담 없이 퇴근 후 바로 출발할 수 있는 시간대의 항공편과 핵심 관광지 중심의 실속 있는 밤도깨비 상품을 기획했다"고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
