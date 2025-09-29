테크메이트, 英 옥스포드 메트리카와 파트너십

"韓 대부업, 글로벌 진출"

"AI 핀테크기업 도약목표"

국내 소비자금융 전문기업 테크메이트 코리아 대부는 영국 투자자문사 옥스포드 메트리카와 글로벌 금융 파트너십 강화를 위한 협력합의서(LoA) 체결식을 진행했다고 29일 밝혔다.

체결식은 지난 25일 서울 마포구 공덕동 테크메이트 본사에서 진행했다.

옥스포드 메트리카는 금융 원로 로리 나이트 회장이 이끈다. 나이트 회장은 옥스포드대 경영대 학장과 스위스 중앙은행 부총재 등을 역임했다. 회사는 전 세계 중앙은행과 세계적인 대기업 등을 대상으로 전략 분석과 경영 자문을 제공해왔다.

양사는 파트너십을 통해 홍콩 시장 패스트트랙 상장 추진, 미국·유럽·아시아 패밀리오피스와 파트너십 구축, 미국 장외시장(OTC) 상장 검토, 미국·유럽 시장 내 가치투자 네트워크 확대 등에서 상호 협력할 예정이다.

테크메이트는 베트남에서 운영하는 기업형 전당포 브랜드 '해피머니'의 글로벌 금융 네트워크 확대에 초점을 맞춘다. 옥스포드 메트리카도 해피머니에 전략적 투자를 병행한다.

테크메이트는 협력을 계기로 홍콩·싱가포르 등 아시아 주요 거점은 물론 미국·유럽까지 아우르는 글로벌 네트워크를 강화해 나갈 방침이라고 알렸다.

또한 인공지능(AI) 신용평가 및 리스크 관리 시스템 구축, 데이터 기반 소비자 행태 분석, 재고·수요 예측 자동화 등 AI 기술 전환 속도를 높인다. 이를 통해 세계적인 AI 핀테크 기업으로 도약하는 게 목표다.

심형석 테크메이트 대표는 "이번 파트너십은 국내 대부기업이 세계 금융 네트워크에 본격 진입하는 발판을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "테크메이트는 글로벌 네트워크 확장뿐 아니라 디지털 전환이라는 새 도전을 하며 세계 금융 시장에서 성장 기회를 늘려나갈 것"이라고 말했다.

나이트 회장은 "테크메이트와 해피머니의 성장은 한국 금융 산업의 경쟁력을 입증하는 사례"라며 "파트너십을 통해 한국 금융 시장의 잠재력과 기회가 한층 더 부각될 것으로 기대한다"고 했다.

한편 테크메이트는 2016년 글로벌 사모펀드 칼라일그룹으로부터 업계 최초 1500만달러(약 214억원)의 해외 투자를 유치했다. 이후 CDIB캐피탈그룹·KGI은행 등 글로벌 금융사로부터 투자금을 조달했다.

최근엔 홍콩계 글로벌 사모펀드 CLSA캐피탈파트너스의 렌딩아크펀드로부터 3000만달러(약 417억원)의 투자를 유치했다. 누적 해외투자 유치 금액은 1억8000만달러(약 2498억원)다.





