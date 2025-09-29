기보, 국민·하나은행과 소셜벤처 성장 지원 '맞손'

230억 규모 보증료지원 협약보증

협약은행은 3년간 보증료 지원

기술보증기금은 국민은행·하나은행과 '소셜벤처 육성 및 사회연대경제 성장 촉진을 위한 금융지원 업무협약'을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 협약은 정책금융기관과 민간금융기관 간 협업을 통해 소셜벤처기업의 안정적인 성장과 금융 애로 해소를 지원하고자 추진됐다.

기술보증기금 본점.

기보는 국민은행(4억원), 하나은행(1억원)의 보증료 지원금을 기반으로 230억원 규모의 보증료지원 협약보증을 공급하며, 협약은행은 최대 3년간 보증료(0.8%포인트)를 지원한다. 지원대상은 기보가 소셜벤처기업으로 판별한 기업이다.

김종호 기보 이사장은 "앞으로도 소셜벤처기업 전담 지원기관으로서 소셜벤처의 안정적인 성장을 뒷받침하고 사회적 가치 실현에 앞장서겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



