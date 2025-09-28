국힘, 李대통령 '과거 발언' 역공…"국정자원 화재, 장관 경질하라"

"대통령, 말했던 대로 행동하라"

사과·경질 압박

야당인 국민의힘이 국가정보자원관리원 화재로 인해 전국 행정전산망 마비와 관련해 이재명 대통령의 과거 발언을 거론하며 강하게 비판했다. 특히 주진우 국민의힘 의원은 이 대통령이 야당 대표 시절 요구했던 대로, 이번 사태에 대해 대국민 사과와 주무부처 장관인 윤호중 행정안전부 장관의 즉각 경질을 단행해야 한다고 촉구했다.

27일 밤 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재 현장에서 소방대원이 소화수조에 불에 탄 리튬이온 배터리를 넣고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

주 의원은 전날인 27일 자신의 페이스북을 통해 "대한민국이 멈췄다. 상황이 훨씬 심각하다"며 "이 대통령은 과거 본인이 내뱉은 말대로 대국민 사과하고, 윤호중 행정안전부 장관을 즉시 경질하라"고 강조했다. 이어 "역대급 재난 상황인데, 항상 이런 일에는 이재명 대통령이 안 보인다"며 "국가 재난과 통상 외교에서는 쏙 빠지고, 본인 띄워주는 행사만 가서는 대통령 자격 없다"고 강하게 비판했다. 또한 "이 대통령이 안 보였던 16시간 동안 뭘 하고 있었는지 국민께 밝혀라"고 목소리를 높였다.

이 같은 비판은 2023년 11월 당시 더불어민주당 대표였던 이재명 대통령의 발언을 상기시키는 것이다. 당시 이 대통령은 야당 대표로, 새올지방행정시스템 장애 발생 직후 "윤석열 대통령이 공직자들의 안이함과 무능함, 행정의 잘못으로 인해 겪은 국민들의 피해에 대해 사과하는 게 온당하다"며 "이상민 행정안전부 장관을 즉각 경질하라"고 요구한 바 있다. 이와 함께 "정부는 국가 행정 권력을 완전히 장악하고 권력조차도 무소불위로 행사하고 있으면서 문제만 생기면 전 정부 탓, 야당 탓, 남 탓을 한다"며 "남 탓보다는 '내 탓이오' 하고 주어진 권한을 제대로 행사해서 국민들의 불편함이 없도록 해야 한다"고 질타하기도 했다.

윤호중 행정안전부 장관. 연합뉴스 원본보기 아이콘

국민의힘은 이번 사태의 책임 소재를 분명히 밝히겠다며 나섰다. 송언석 국민의힘 원내대표는 "윤 장관은 우선 사태 수습에 최선을 다하되, 마무리되는 대로 이번 사태에 책임을 지고 사퇴하길 바란다"며 "이 대통령은 국민 앞에 나와 이번 사태의 원인과 전말, 책임에 대해 소상히 밝히길 바란다"고 덧붙였다.

장동혁 국민의힘 대표도 "이번 사태는 예견된 재난이었다"며 "이재명 정권과 민주당이 민생 안정과 국가시스템 점검이라는 본연의 임무는 내팽개친 채 정적 제거와 사법시스템 무력화에만 몰두한 결과"라고 비판했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



