목포해경·검역소, 국민 안전 협력 다져

호남취재본부 정승현기자

입력2025.09.26 18:16

3015함 견학·진압장비 체험 통해 상호 이해·공조 강화

목포해경 3015함을 견학하고 있는 국립목포검역소관계자들. 목포해양경찰서 제공

목포해경 3015함을 견학하고 있는 국립목포검역소관계자들. 목포해양경찰서 제공

전남 목포해양경찰서가 국립목포검역소와 국민 안전을 지키기 위한 협력 강화에 나섰다.


목포해경은 지난 25일 3015함에 국립목포검역소 소장 등 관계자 10명을 초청해 함정 견학과 진압장비 체험을 진행했다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 두 기관이 상호 이해도를 높이고 긴밀한 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.


3015함은 해양경찰 주요 임무와 역할을 소개하고, 경비함정 장비와 진압장비를 직접 체험할 수 있는 기회를 제공해 검역관들이 해양 현장의 임무 환경을 체감하도록 했다.


행사에 참여한 관계자들은 이번 견학이 단순한 기관 방문을 넘어 "국민의 생명과 안전을 지킨다는 공통 목표를 공유하는 의미 있는 교류의 장"이라고 평가했다.

강승남 3015함장은 "양 기관이 상호 이해를 넓히고 협력 기반을 다질 수 있었다"며 "앞으로도 유관기관과 긴밀히 협력해 다양한 위협으로부터 국민을 지키겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
