기업은행, 인터넷진흥원과 사이버보안 업무협약

문채석기자

입력2025.09.26 09:55

사이버위협 공동 대응 및 정보공유 체계 강화

IBK 기업은행 은 25일 한국인터넷진흥원과 '사이버위협 대응 및 정보 공유 체계 강화를 위한 업무협약'을 체결했다고 26일 밝혔다.


박병삼 IBK기업은행 정보보호최고책임자(왼쪽)와 이동근 한국인터넷진흥원 디지털위협본부장이 25일 서울 을지로 기업은행 본점에서 사이버 보안 강화 협약식을 갖고 기념촬영을 하고 있다. 기업은행

기업은행은 민간 부문 정보보호를 전담하는 진흥원과 협력해 사이버 공동 대응 체계를 마련하기 위해 협약을 맺게 됐다고 설명했다.

두 기관은 사이버위협 정보 공유 강화, 금융 소프트웨어 신규 취약점 발굴 및 상시 정보 공유, 사이버위협 대응 협의회 정례 운영 등을 공동 추진한다.


기업은행은 협약을 통해 사이버위협 대응 네트워크를 확장해 보안 수준을 높이고 공공·민간을 아우르는 보안 협력 체계를 구축할 예정이다.


박병삼 기업은행 정보보호최고책임자는 "사이버 공격 대응의 핵심은 위협 정보를 선제적으로 확보하고 이를 활용해 즉각 대응하는 것"이라며 "앞으로도 다양한 기관과 협력해 기업은행의 사이버 보안 수준을 높이고 대응 역량을 강화하겠다"고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
