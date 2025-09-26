본문 바로가기
포스코그룹, 오스테드와 인천 해상풍력 공동개발 MOU

조성필기자

입력2025.09.26 09:06

국내 최대 1.4GW급…재생에너지 보급 가속화
강재 공급부터 설치·운영까지 밸류체인 협력

포스코그룹이 세계 최대 해상풍력 기업인 오스테드와 손잡고 국내 최대 규모의 인천 해상풍력사업 개발에 나선다.


포스코그룹은 서울 포스코센터에서 오스테드와 1.4GW급 인천 해상풍력사업 공동개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 26일 밝혔다. 이번 협약에 따라 포스코그룹은 해상풍력 하부구조물 및 타워 제작에 필요한 고강도 강재 공급, 육상 기반시설 건설, 해상 설치(EPCI)와 운영·유지보수 등 다양한 분야에서 협력 방안을 모색한다. 오스테드는 2023년 인천 해상풍력 단지 발전사업허가를 취득한 바 있다.

포스코그룹이 지난 24일 포스코센터에서 오스테드와 인천 해상풍력사업 공동개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 왼쪽부터 이주태 포스코홀딩스 대표이사 사장, 페어 마이너 크리스텐센 오스테드 아시아태평양 대표. 포스코홀딩스 제공

양사는 공동 워킹그룹을 구성해 세부 협력 방안을 논의하고 사업 실행을 본격화할 계획이다. 이주태 포스코홀딩스 사장은 "국내 해상풍력 공급망 전 영역에서 쌓아온 사업 역량과 노하우를 결집해 재생에너지 확산과 국가 산업 경쟁력 제고에 기여하겠다"고 말했다. 페어 마이너 크리스텐센 오스테드 아시아태평양 대표는 "포스코의 기술력과 오스테드의 글로벌 리더십을 결합해 인천 해상풍력사업을 성공적으로 추진할 것"이라고 밝혔다.


한편 포스코그룹은 탈탄소 로드맵에 따라 철강 부문에서는 수소환원제철 기술을 도입하고, 에너지 부문에서는 LNG·수소·재생에너지 중심으로 포트폴리오를 다변화하고 있다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
