"창원기업 살립니다" … 창원특례시, 미주한인회 총연합회와 전략적 협력 논의

국제교류 활성화·기업 해외진출 지원 방안 모색



경남 창원특례시는 25일 오후 시청 접견실에서 서정일 제30대 미주한인회 총연합회장과 임원진을 접견하고, 창원시와 미국 각주 지방정부 간 국제교류 활성화와 경제·문화 협력 방안을 논의했다.

1977년 미국 워싱턴D.C에서 설립된 미주한인회 총연합회(이하 미주총연)는 현재 미국 전역 165개 한인회를 아우르는 단체로, 약 200만 한인의 권익 증진과 고국과의 유대 강화를 위해 다양한 활동을 펼치고 있다.

이날 장금용 창원특례시장 권한대행이 중앙부처 및 국가재난 안전교육 참석으로 자리를 함께하지 못해, 대신 총연합회를 접견한 박진열 경제일자리국장은 "자국 우선주의로 국제 정세가 경색된 상황에서 미주총연의 방문은 매우 뜻깊다"며 "창원시와 미국 지방정부를 연결하는 가교 역할을 해 달라"고 당부했다.

이어 "창원 기업들이 미국의 고율관세 정책으로 어려움을 겪는 만큼, 미주총연의 네트워크를 활용해 창원의 우수한 산업 역량이 미국 시장에서 인정받을 수 있도록 지원해 달라"고 요청했다.

방문단은 LG전자와 두산에너빌리티를 찾아 첨단 기술력과 제조 경쟁력을 확인했으며, 향후 협력방안에 대해 심도 있는 논의를 이어갔다.

서정일 총회장은 "창원 기업들은 글로벌 시장에서 충분한 잠재력을 보유하고 있다"며 "미주총연 역시 미국 내 지방정부 및 한인사회 네트워크를 적극적으로 활용해 창원 기업의 미국 진출을 지원하겠다"고 밝혔다.

박진열 경제일자리국장은 "이번 만남이 단순한 교류를 넘어, 도시 외교와 경제 협력의 새로운 전환점이 되기를 기대한다"며 "창원 기업의 수출시장 다변화를 위해 행정력을 집중하고 실질적인 지원을 하기 위해 한인사회와의 네트워크를 더욱 강화해나가겠다"고 말했다.





