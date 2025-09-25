본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전남개발공사, ‘전 국민 대청소 운동’ 동참

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.25 16:38

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

‘으쓱(ESG) 봉사단’ 20여명과 주민 참여
무안 오룡시장 일대서 환경정화 활동 전개

전남개발공사 임직원으로 구성된 으쓱 봉사단은 25일 무안군 삼향읍 오룡시장 일대에서 비가 내리는 가운데 환경정화 활동을 전개했다. 전남개발공사 제공

전남개발공사 임직원으로 구성된 으쓱 봉사단은 25일 무안군 삼향읍 오룡시장 일대에서 비가 내리는 가운데 환경정화 활동을 전개했다. 전남개발공사 제공

AD
원본보기 아이콘

전남개발공사(사장 장충모)는 25일 무안군 삼향읍 오룡시장 일대에서 환경정화 활동을 전개했다.


이는 정부가 제안한 '전 국민 대청소 운동'의 취지에 동참하기 위해 마련된 것으로 추석 명절과 APEC 정상회의를 앞두고 진행되는 '대한민국 새 단장 주간'에 맞춰 진행됐다.

비가 내리는 궂은 날씨 속에 진행된 이 날 환경정화 활동은 공사 임직원으로 구성된 '으쓱(ESG) 봉사단' 20여 명과 인근 지역민이 참여해 시장 인근 도로, 상가 주변, 생활 쓰레기 취약 구역을 중심으로 청소를 실시했다.


장충모 전남개발공사 사장은 "APEC 정상회의를 앞두고 새로운 대한민국, 깨끗한 국토에서 가족과 손님을 맞이하기 위한 '대한민국 새 단장 주간' 취지에 적극 공감한다."면서, "앞으로도 도민과 손잡고 쾌적한 국토, 지속가능한 지역사회를 함께 만들어 가겠다."고 밝혔다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전현무도 나도 감쪽같이 속았다…애사비, 전세계 뒤통수친 희대의 '거짓말'

이것 치료하려고…머리에 구멍 내고, 뇌 뉴런 끊기도

화려한 스펙에 뽑았더니 실무 '꽝'…쓸만한 신입 없다

아버님 댁에 LG '이지 TV' 한 대 놓아드려야겠어요

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

"한국 길거리선 다들 하나씩 들고 있던데"…여행객들 '초록가방' 진풍경

집에 있던 돌반지·금목걸이 싹쓸이…"골드바로 바꿔 보관"

새로운 이슈 보기