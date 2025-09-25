속초시, 추석맞이 속초사랑상품권 1인 최대 100만원까지 20% 특별 할인

시, 46억원 규모 발행…발행 규모·할인율 역대 최대 수준

29일부터 발행…예산 소진 시까지 'chak' 앱·5개 금융기관 통해 구매 가능

강원도 속초시가 추석 명절을 맞아 지역경제 활력 제고와 시민들의 장보기 부담을 덜기 위해 총 46억원 규모의 '속초사랑상품권'을 발행한다.

'속초사랑상품권' 포스터. 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 특별 할인 행사를 통해 시민들은 1인당 최대 100만원까지 20% 할인된 금액으로 상품권을 구매할 수 있다.

상품권은 29일부터 발행되며, 예산이 소진될 때까지 판매가 이어질 예정이다. 시는 앞서 9월 중 15% 할인율로 상품권을 확대 판매한 결과, 9월 14일 기준으로 조기 소진된 바 있다. 이에 따라 이번 추석 시즌에는 할인율과 발행 규모 모두를 확대해 실질적인 체감 혜택을 제공할 계획이다.

속초사랑상품권은 '지역사랑상품권 chak' 모바일 애플리케이션을 통해 손쉽게 구매할 수 있다. 또한 농협, 우리은행, 신협, 새마을금고, 우체국 등 지정 금융기관에서는 즉석 카드 발급도 가능하다. 현재 속초시 내 4128개 가맹점에서 상품권 사용이 가능하다.

상품권 구매 후 전액 미사용 시에는 7일 이내 환불이 가능하며, 충전 금액의 60% 이상 사용 시 부분 환불이 허용된다. 상품권의 유효기간은 구매일로부터 5년이다.

속초시 관계자는 "이번 할인행사는 발행 규모와 할인율 면에서 역대 최대 수준"이라며 "시민과 소상공인이 모두 체감할 수 있는 실질적인 경제적 효과를 기대한다"고 밝혔다. 이어 "더 많은 시민께서 혜택을 누릴 수 있도록 적극적인 참여를 바란다"고 덧붙였다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



