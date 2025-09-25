태백시, 2025 태백시민대상 수상자 선정…10월 2일 시상식

강원도 태백시(시장 이상호)는 지난 15일 태백시민대상 공적심사위원회 심사를 거쳐 2025년 태백시민대상 4개 부문 수상자를 최종 선정했다고 25일 밝혔다.

문화예술 부문에는 정기영 한국문인협회 태백지부장이 선정됐다. 정기영 지부장은 한마음문학회 설립을 통해 지역 문학예술 활동의 기반을 마련하고, 문학인 네트워크 구축에 기여했다. 또한 2022년부터 민·군 장병문학을 기획하여 장병들의 문학적 소양 함양과 건전한 병영생활 지원에도 힘썼다.

지역개발 부문에는 남궁덕화 황지초등학교 학교보안관이 선정됐다. 남궁덕화씨는 2019년부터 등하교 학생 교통안전 지도 및 학교 주변 순찰을 통해 범죄와 사고 예방에 앞장섰으며, 학교 현장의 안전 수준을 높이는 데 기여했다. 또한 지역사회 봉사와 환경감시대 활동을 통해 나눔과 지역환경 보전에 힘썼다.

체육진흥 부문에는 이정혁 강원일보사 지사장이 선정됐다. 이정혁 지사장은 2023년 태백산 세계바둑 성지화 사업 추진단 초대 단장으로 지역과 세계 바둑계를 연결하는 역할을 수행했다. 아울러 국무총리배 세계바둑선수권 대회를 3년 연속 유치하는 성과를 올리며, 바둑문화 진흥과 지역 발전에 크게 기여했다.

모범공무원 부문에는 윤진희 태백소방서 장성센터장이 선정됐다. 윤 센터장은 31년간 화재, 구조·구급 현장에서 신속·정확한 대응으로 다수의 인명과 재산을 보호했으며, 소외계층 안전점검, 안전교육, 생활안전 캠페인, 재능기부, 향토장학금 기탁 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역 복지 증진에 기여했다.

한편, 2025 태백시민대상 시상식은 오는 10월 2일 태백문화광장에서 열리는 태백제 개회식에서 진행될 예정이다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



