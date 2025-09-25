국립부여박물관, 백제금동대향로 전용 전시관 명칭 공모

10월12일까지 공모
백제 장인들의 숨결과 혼이 담긴 백제금동대향로의 전용 전시관이 오는 12월 국립부여박물관에 마련된다. 박물관은 10월12일까지 전용 전시관 이름을 공모한다.
백제금동대향로. 국립부여박물관 제공
참가자는 1인당 1개의 명칭을 제출할 수 있고, 제안한 명칭과 함께 간단한 설명(50자 내외)을 작성하면 된다. 결과는 10월22일 국립부여박물관 누리집 및 SNS에 게시한다. 금·은·동상 수상자에게는 50만원, 30만원, 20만원에 해당하는 문화상품권을 지급한다. 전시관 개막행사에도 초청한다.
국립부여박물관 관계자는 "이번 공모 행사가 백제금동대향로 전용 전시관 개관을 널리 알리고 백제문화의 가치와 아름다움을 다 함께 공감할 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
자세한 내용은 국립부여박물관 누리집과 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.
