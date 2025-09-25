창원특례시 성산구, "상남동서 호객행위 하지 마세요"

식품위생업소 불법 영업

관·경 합동 야간 단속 실시



경남 창원특례시 성산구는 상남상업지역 유흥업소를 대상으로 불법영업 행위 근절을 위해 관·경 합동 야간 단속을 실시했다.

지난 24일 오후 이뤄진 단속은 상남상업지역 유흥업소에서의 호객행위와 관련된 민원이 제기됨에 따라 건전한 영업질서를 확립하기 위해 창원중부경찰서와 합동으로 펼쳤다.

상남상업지역은 유흥업소가 밀집돼 호객행위와 관련된 불법영업이 반복되고 있어 이를 근절하기 위해 합동 단속을 지속해서 실시할 계획이며, 불법영업 행위가 적발된 업소에는 경고 조치와 함께 관련 법령에 따른 행정처분도 이뤄질 예정이다.

김수윤 문화위생과장은 "앞으로 건전한 영업 질서를 확립하고, 불법영업 행위가 근절될 수 있도록 식품위생업소 관리와 지도에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





