본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

유가네닭갈비, MZ 취향 저격 신메뉴 ‘트리플닭갈비’ 출시

최봉석기자

입력2025.09.25 10:48

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
유가네닭갈비, MZ 취향 저격 신메뉴 ‘트리플닭갈비’ 출시
AD
원본보기 아이콘

㈜바이올푸드글로벌(대표 권지훈)이 운영하는 대한민국 대표 닭갈비 프랜차이즈 '유가네'가 MZ 세대를 겨냥해 3종의 닭갈비를 한 판에 즐길 수 있는 신메뉴 '트리플닭갈비'를 새롭게 선보였다.


이번 신메뉴는 유가네의 인기 메뉴 2종과함께 새롭게 출시한 와르르 시리즈를 한 판에 즐길 수 있는 올인원 메뉴다. 기본 구성은 유가네닭갈비와 콘치즈닭갈비, 그리고 치폴레와르르닭갈비와 청양와르르닭갈비 중 한 가지를 취향에 맞게 선택할 수 있다. 또한 '라면, 쫄면, 우동'중 선택 가능한 면사리가 함께 포함돼 있어 더욱 푸짐하게 구성됐다.

특히, 여러 메뉴 중 하나를 고르기 힘든 소비자들의 고민을 덜어주면서도 '조합의 재미'와 '취향 존중'을 강조한 점에서 MZ세대를 타겟한 유가네만의 차별화된 메뉴다.


유가네 관계자는 "트리플닭갈비는 한 판에 다양한 맛을 담아내는 동시에, '선택하는 재미'를 추구하는 MZ세대 고객의 라이프스타일을 반영한 메뉴다"라며 "혼밥족부터 친구, 연인, 가족 단위까지 남녀노소 모두 만족할 수 있는 히트 메뉴로 자리매김하길 기대한다"라고 전했다.


한편, 트리플닭갈비에 함께 포함된 와르르 시리즈 2종은 ▲스모키한 멕시칸 풍미와 나쵸의 바삭한 식감을 살린 치폴레와르르닭갈비 ▲청양고추의 매콤함과 청양마요 소스의 달콤함이 조화를 이루는 청양와르르닭갈비로 구성돼 있다. 두 메뉴 모두 출시 직후 젊은 소비자층의 호응을 얻으며 화제를 모으고 있다.




최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마스크팩 싹쓸이" 외국인들 '바글바글'…韓여행 필수코스 된 올리브영

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

방송인 황현희 "추미애가 건드리면 스타되고 대통령도 되더라"

딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

"돌반지 주고 골드바로"…금값 최고치에 금교환 열풍

LG전자, 시니어 맞춤형 '이지 TV' 출시…고령층 공략 나선다

새로운 이슈 보기