한국앤컴퍼니그룹, 하반기 신입사원 공개 채용

사업형 지주회사 한국앤컴퍼니와 한국타이어앤테크놀로지가 참여, 연구개발(R&D), 영업, 엔지니어링, 경영지원 등 분야에 인재를 모집한다.

그룹은 능동·혁신적으로 일하며 열정적으로 자기 일에 몰입하는 그룹 고유의 인재상 '프로액티브 리더'로 성장할 수 있는 자질을 지닌 신입사원들을 선발할 계획이다.

지원 자격은 어학 기준을 충족하는 4년제 정규대학 이상 기졸업자 또는 2026년 2월 졸업 예정자(외국인 유학생 포함)이다. 10월 12일까지 한국앤컴퍼니 및 한국타이어 채용 홈페이지를 통해 지원할 수 있다. 중복 지원 시 먼저 제출한 회사의 지원서를 기준으로 입사 지원이 인정된다.

채용 절차는 서류 전형, 온라인 인적성 검사, 1·2차 면접 순으로 진행되며, 각 전형 별 합격자는 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한국앤컴퍼니그룹은 온라인 채용 설명회도 진행한다. 26일 취업정보 사이트 '캐치티비' 유튜브 채널에서 전 직무 공통 설명회를, 10월 2일에는 이공계 취업 사이트 '렛유인'에서 이공계 특화 설명회를 진행한다.





