"명품 브랜드 국내 진출 1번지"…신라호텔, '스피크마린'·'쿠도케' 매장 오픈

스피크마린·쿠도케, 스위스·독일 럭셔리 브랜드

글로벌 럭셔리 브랜드 국내 진출지로 자리매김

서울신라호텔이 하이엔드 시계 브랜드 '스피크마린'과 '슈테판 쿠도케'매장이 오픈한다고 25일 밝혔다.

'스피크마린'과 '쿠도케' 브랜드 매장은 '카페' 형태로 브랜드 철학을 고객과 나누는 소통의 장으로 선보인다. 스피크마린·쿠도케 카페는 방문 고객에게 고급스러운 브랜드 이미지와 안락함을 선사하기 위해 월넛 무늬목의 라운드 테이블, 소파 등으로 인테리어했다. 프리미엄 커피 원두를 활용한 시그니처 메뉴인 ▲너티 모카 타임슈페너 ▲제주 말차 타임슈페너 ▲까망 타임슈페너 등 12종의 커피 메뉴와 음료 10종, 디저트 5종을 선보인다.

서울신라호텔 로비 전경. 신라호텔 제공. AD 원본보기 아이콘

스위스 독립 시계 브랜드인 '스피크마린'은 전통적인 시계 기술에 영국적인 위트와 스타일이 묻어 있는 시계로 유명하다. 독일의 시계 브랜드 '쿠도케'는 섬세한 수공예 인그레이빙으로 브랜드의 철학과 디테일을 담아낸다. 2019년에는 시계의 오스카상이라고 불리는 'GPHG 쁘띠 에귀유'를 독일 독립 시계 제작자 최초로 수상했고, 2024년에도 재수상하며 위상을 높이고 있는 브랜드다.

신라호텔은 글로벌 명품 브랜드가 새로운 시도를 가장 먼저 선보이는 곳으로 자리매김해왔다. 서울신라호텔은 글로벌 최고급 패션 브랜드인 '루이비통'(1991년), '에르메스'(2004년), '키톤'(2007년) 등의 국내 1호점을 유치한 데 이어, 2013년에는 영국 다이아몬드 브랜드 '그라프', 2016년에는 '모이나' 등 글로벌 럭셔리 브랜드를 입점시키며 '해외 명품 브랜드의 국내 진출 1번지'로 자리매김해왔다. 이 달에는 이탈리아 럭셔리 남성 라이프스타일 브랜드 '까날리'의 국내 첫 플래그십 스토어를 오픈했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>