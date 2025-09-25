본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

수원시, 고립 위기 청소년·청년 AI상담 '점프 프렌즈' 오픈

이영규기자

입력2025.09.25 08:21

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 수원시가 인공지능을 활용해 고립 위기 청소년과 청년 상담 지원에 나선다.


수원시는 전국 지자체 최초로 생성형 인공지능(AI) 기반 고위험 고립 위기 청소년 및 청년 공감상담서비스 'JUMP FRIENDS'(점프 프렌즈)를 지난 22일 오픈했다고 25일 밝혔다.

점프 프렌즈는 고위험 고립 위기 청소년과 청년을 대상으로 생성형 AI를 활용해 대화와 유사하게 느껴지는 공감상담 서비스를 24시간 제공하는 사업이다.


수원시가 고립위기 청년 및 청소년 상담을 위해 22일 정식 오픈한 '점프 프렌즈' 메인 화면

수원시가 고립위기 청년 및 청소년 상담을 위해 22일 정식 오픈한 '점프 프렌즈' 메인 화면

AD
원본보기 아이콘

대면 접촉을 어려워하는 청소년들에게 비대면 방식으로 접근해 온오프라인 심리상담 서비스를 제공한다. 상담 내용·패턴을 분석해 외로움·불안·우울감 등 위험 신호를 조기에 감지하고, 고립·은둔 위기 청(소)년을 선별한다.


수원시는 상담 결과에 따라 수원시청소년청년재단 등에서 운영 중인 대면 상담, 온오프라인 활동 프로그램 등을 연계하는 '하이브리드 상담 모델'로 고립 위기 청(소)년들의 외부 활동을 지원한다.

수원시는 앞서 지난 3월부터 시범 운영해왔다.


수원시 관계자는 "AI 공감 친구인 점프 프렌즈가 고립·은둔 위기에 놓인 청소년, 청년이 일상을 회복하고 사회로 나가는 발판이 되길 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

화려한 스펙에 채용했더니 실무는 '꽝'…졸업장 쏟아져도 쓸만한 신입 없다[대학 대전환]④ 화려한 스펙에 채용했더니 실무는 '꽝'…졸업장 쏟... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호가 38억 아파트 팔아조합장 성과급이 웬말이냐"

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

'푹' 꺼진 도로에 자동차도 추락…태국 방콕서 거대 싱크홀 발생

태영호 "김정은 아들 유학설 들은 바 없어…주애 오빠보다 남동생 가능성 커"

개혁신당, '대통령도 갈아치웠다' 정청래 말에 "그러다 李 대통령도?"

"한국여행 필수코스"…해운대 수놓은 올리브 '물결'

"日, 수소산업 전반 육성…한일 상생협력 가능성 높아"

새로운 이슈 보기