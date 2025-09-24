현대모비스 자회사 파업에 공장 스톱…100% 고용·성과급 요구(종합)

국내 최대 자동차 부품사인 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 308,000 전일대비 4,000 등락률 -1.28% 거래량 77,737 전일가 312,000 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 현대모비스 자회사 파업에 車 삼중고…100% 고용·성과급 요구'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세현대모비스, '차량 용품의 세계' 알리는 전시회 개최 전 종목 시세 보기 close 의 생산 자회사들이 잇따라 부품 파업에 나서면서 현대자동차· 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 103,000 전일대비 200 등락률 +0.19% 거래량 634,619 전일가 102,800 2025.09.24 15:30 기준 관련기사 패밀리 전기 SUV의 新정석, EV5韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선현대차·기아, '엑스블 숄더'로 농업인 부담 덜어준다 전 종목 시세 보기 close 가 완성차 생산에 차질을 빚고 있다.

24일 업계에 따르면 현대모비스의 생산 전문 자회사인 모트라스와 유니투스 노동조합은 이날부터 주·야간 4시간씩 파업에 돌입했다. 양 노조는 미래 고용 100% 보장과 완성차 수준의 기본급 및 성과급을 요구하며 파업을 결의했다. 본인이 퇴사 의사를 밝히기 전까지는 무조건 고용을 보장해야 한다는 것이다.

모트라스는 현대차 그룹에 완성차 핵심 반제품인 자동차 모듈 생산을 납품하는 회사다. 유니투스는 각종 차량 뼈대(섀시) 부품과 전동화 부품, 에어백, 램프 등 핵심부품 생산을 전담한다.

이들 노조의 파업으로 이날 하루 동안만 수천대에 이르는 생산 차질이 발생할 것으로 추정된다. 현대차 울산공장은 대부분의 생산라인 가동률이 떨어진 가운데 일부 생산라인은 조업이 중단됐다. 기아 오토랜드 광주공장 역시 1·2공장의 가동이 이날 오후부터 중단됐다. 이들 공장은 스포티지·쏘울·셀토스 등 하루 평균 1000여대의 완성차를 생산한다.

앞서 현대모비스는 2022년 모트라스와 유니투스라는 생산 전문 자회사를 출범시키며 경영효율화에 나선 바 있다. 전국에 산재한 협력사들을 2개사에 통합해 각각 자동차 모듈과 핵심부품 제조에 특화했지만 이번 부분 파업으로 모기업인 현대모비스도 난관에 빠지게 됐다. 올해 1분기 적자에서 2분기 간신히 흑자로 전환한 상황에서 노측이 주장하는 '완성차 수준의 성과급' 조달에는 수천억원의 재원도 필요할 것으로 분석된다.





