춘천국제레저대회 ‘춘천 스카이레이스’ 1800여명 완주

춘천시, 연중상시 레저스포츠 가득

시, 레저관광 활성화에 집중

(재)춘천레저·태권도조직위원회는 총 8개의 종목으로 구성된 2025춘천국제레저대회를 6월부터 상시 개최하고 있다. 본 대회의 다섯 번째 종목인 트레일러닝(산악마라톤)대회가 지난 20일부터 21일 양일간 엘리시안 강촌에서 열렸으며, 전국 1800여명의 러너들이 춘천의 숲을 누볐다.

현준태 춘천시 부시장과 조영택 조직위 부위원장, 춘천 레저스포츠 캐릭터 영달이가 성인 참가자 1600여명과 함께 출발 전 기념사진을 촬영하고 있다. 춘천레저태권도조직위원회 제공

조직위와 춘천시가 주최하는 트레일러닝 대회는 '춘천스카이레이스'라는 이름으로 굿러너컴퍼니가 주관하였다. 굿러너컴퍼니는 직원들이 러너로 달리기를 즐기는 사람들로 시장의 변화와 흐름을 빠르게 파악하고 러닝 문화를 선도하는 젊은 기업이다. 조직위는 이들의 브랜드 운영 철학과 개최한 대회들의 소비자 반응을 검토한 결과, '지속가능한 달리기의 도시 춘천'으로 브랜딩을 시작하는데 탁월한 협력체라고 판단하여 스카이레이스 시리즈를 춘천으로 유치하게 되었다.

작년에 이어 2회째를 맞이한 춘천스카이레이스는 키즈레이스는 참가율이 60%가 증가하였으며, 총 250명 영유아·저학년·고학년 참가자들이 3부로 나누어 엘리시안 강촌의 슬로프를 뛰어 올랐다. 특히, 키즈레이스의 메달은 24년도 대회에 참가한 어린이들의 온라인 그림대회에서 대상을 받은 작품으로 디자인되었다. 이는 대회는 일년에 한번 단발성이나 추가적인 회자 경험을 통해 참가한 대회, 도시, 브랜드의 충성도를 한층 높일 수 있다는 점을 놓치지 않은 기획으로 평가되고 있다.

또한 이번 대회는 나이지리아, 가나, 남아프리카공화국 등 아프리카계 외국인 근로자 부모들이 일하는 동안 그들의 자녀들을 돌봐주는 비영리 체인 조이하우스가 함께하여 30여명의 외국인 아이들이 함께 달렸다.

춘천시의 레저마스코트인 '낭만수달 영달이'가 대회현장에 나타나 참가자들에게 뜨거운 사랑을 받았다. 춘천의 자연을 온몸으로 느끼며 숨가쁘게 달려들어 오는 아이들과 하이파이브와 사진촬영을 하며 춘천의 레저 마스코트를 친근하게 알리는 계기가 되었다.

20일은 키즈레이스를 포함한 사전 프로그램 및 홍보부스가 열렸으며, 21일에는 성인 1600여명이 11㎞와 24㎞의 트레일을 달렸다. 양일간 개최된 본 대회로 강촌주변의 식당가가 만석으로 경제적 파급효과가 춘천 레저스포츠 대회가 관광활성화에 긍정적인 역할과 발전가능성을 갖고 있음을 확인할 수 있었다.

조직위는 "앞으로도 춘천의 산세와 호수를 활용한 교육, 대회, 관광 사업들을 활발히 기획하여, 관광지와 도심상권을 연결하고 활성화하는데에 일선의 목표를 두고 26년 사업을 준비하고 있다."고 전하며 레저스포츠를 통한 관광활성화에 포부를 밝혔다.

오는 주말에는 X-게임(3대3농구, 스케이트보드, BMX프리스타일, 어그레시브인라인, 스쿠터, 디제잉)이 총집합하는 'X-PLAY 춘천'이 양일 개최되며, 10월 둘째주, 셋째주 토요일에는 '요즘가을'이라는 아웃도어 요가 팝업 클래스가 화동2517 잔디밭에서 열린다. 10월 둘째주 토요일 의암호 일대에서는 빠르지 않아도 괜찮은「느린레저 3종 챌린지」프로그램으로 춘천시민이 자전거, 카누, 붕어섬 트레킹을 즐길 수 있으며, 셋째주 토요일에는 윤슬, 노을카누가 춘천시의 새로운 랜드마크인 문화광장숲에서 춘천대교를 배경으로 운영된다.

또한, 10월 18일에는 화동2571에서 '키즈 레저 챌린지'라는 러닝과 자전거를 체험하는 행사가 열린다. 10월 19일은 전국의 로드자전거인 2200명이 '비앙키 그란폰도 춘천'대회를 달리고, 춘천시민 100명이 체력왕에 도전하는 '피지컬 춘100' 송암스포츠타운에서 동시 개최된다. 마지막으로 11월 첫째주 토요일에 전국 BMX레이싱 유소년들과 학부모들의 레이싱이 기다리고 있다.

춘천시 관계자는 "국내 국외 관광객이 레저스포츠를 하기 위해 춘천에 자주 와서 즐기고 쉴 수 있는 상품 개발에 집중하고 있다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



