락앤락, '메트로 카페 머그 세라믹 텀블러' 출시

이성민기자

입력2025.09.24 13:52

스테인리스 쇠맛 없애 커피 풍미 그대로

락앤락이 머그의 따뜻한 감성을 담은 '메트로 카페 머그 세라믹 텀블러'를 출시했다고 24일 밝혔다.


'메트로 카페 머그 세라믹 텀블러는 출시 이후 꾸준히 사랑받고 있는 '메트로 머그'에 세라믹 코팅을 더해 커피 본연의 맛과 향을 지켜주는 제품으로 재탄생했다. 스테인리스 텀블러의 쇠맛을 불편해하는 소비자를 위해 내부를 세라믹으로 한 번 더 코팅해 원두가 가진 풍미를 온전히 전달한다.

락앤락 ‘메트로 카페 머그 세라믹 텀블러’. 락앤락

아울러 이중 진공 더블 월 구조로 최대 44시간 보냉, 8시간 보온이 가능하다. 스윙캡을 적용해 쉽게 여닫을 수 있고, 600㎖ 대용량에 넓은 입구로 세척도 간편하다. 사일런스 스토퍼가 부착돼 책상 위에 조용히 내려놓을 수 있는 것도 장점이다.

락앤락 관계자는 "메트로 카페 머그 세라믹 텀블러는 머그의 감성과 텀블러의 기능을 동시에 갖춘 제품"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
