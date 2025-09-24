본문 바로가기
연천군, '대한민국 자치발전 대상' 기초자치단체 부문 수상

이종구기자

입력2025.09.24 12:47

주민 중심 행정·지역 맟춤형 정책
지방자치 발전 기여 인정

경기 연천군이 (사)한국자치발전연구원이 주관하는 '2025 대한민국 자치발전 대상'에서 기초자치단체 부문 수상자로 선정됐다. 시상식은 지난 23일 서울 용산구 백범김구기념관 컨벤션홀에서 개최됐다.

김덕현 연천군수(가운데)가 지난 23일 열린 '2025 대한민국 자치발전 대상'에서 기초자치단체 부문 수상하고 잇다. 연천군 제공

김덕현 연천군수(가운데)가 지난 23일 열린 '2025 대한민국 자치발전 대상'에서 기초자치단체 부문 수상하고 잇다. 연천군 제공

이번 수상은 연천군이 접경지역이라는 특수한 여건 속에서도 지역 자원을 활용한 독창적인 정책 추진, 주민 참여 확대, 맞춤형 행정 운영을 통해 지방자치 발전에 크게 기여한 공로를 인정받은 결과다.


'대한민국 자치발전 대상'은 행정안전부 소관 (사)한국자치발전연구원이 주관하며, 국회의원·지방자치단체·의회·공무원·민간 부문 등에서 지방자치 발전에 기여한 개인과 단체를 선정해 시상한다. 특히 지방자치단체 부문은 단체의 업적을 중심으로 평가해 수여되며, 자치분권과 지역 혁신을 선도한 모범 사례를 널리 알리는 데 목적이 있다.

김덕현 연천군수는 "이번 수상은 연천군민과 함께 만들어낸 값진 성과"라며 "앞으로도 군민의 삶을 풍요롭게 하고, 지역 발전을 선도하는 자치행정을 지속적으로 펼쳐 나가겠다"고 소감을 밝혔다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
