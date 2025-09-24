하남시 AI 로봇 '어르신 소모임', 기술과 감성으로 외로움 녹였다

경기 하남시(시장 이현재)가 인공지능(AI) 돌봄 로봇 '하남이'를 매개로 한 어르신 건강관리 프로그램을 통해 기술과 감성의 온기가 결합된 새로운 지역 돌봄의 지평을 열고 있어 주목받고 있다.

하남시가 인공지능(AI) 돌봄 로봇 '하남이'를 매개로 한 어르신 건강관리 프로그램을 통해 기술과 감성의 온기가 결합된 새로운 지역 돌봄의 지평을 열고 있다. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

방문건강관리 사업의 일환으로 기획된 이 소모임은 우울감을 겪는 어르신들의 사회적 고립감을 해소하고 공동체 안에서 정서적 유대를 강화하는 데 그 목적을 두고 있다.

지난 6월의 첫 만남에서 어르신들은 AI 로봇 '하남이'와의 교감 경험을 나누며 서먹했던 분위기를 녹이고 마음의 문을 열었다. 낯선 기술이 세대 간의 벽을 허물고 따뜻한 소통의 교두보가 되는 순간이었다.

이후 모임은 계절의 흐름에 따라 다채로운 활동으로 채워졌다. 무더운 여름에는 전통 부채에 고운 색을 입히며 더위를 잊었고, 풍요로운 가을, 추석 명절을 앞두고는 '가을 소풍'을 주제로 한자리에 모였다. 참여자들은 빛바랜 사진첩 속 추억을 공유하고, 함께 윷을 던지며 공동체의 흥겨운 명절 분위기를 만끽했다.

모임에 참여한 미사2동의 김영순 어르신은 "옛 사진을 보며 이야기를 나누고 다 같이 웃으니 명절 기분이 제대로 났다"며, "다음 모임에도 꼭 참석하고 싶다"고 소감을 밝혔다.

어르신들의 깊은 공감과 호응 속에 프로그램은 오는 11월 12일, '따뜻한 겨울 준비'를 주제로 대미를 장식할 예정이다. 이날 참여자들은 낙상 예방 운동법을 배우고, 올 한 해 가장 기억에 남는 순간을 되새기며 폴라로이드 사진으로 추억을 남기는 활동을 함께한다. 마지막 회차가 끝나면 만족도 조사를 통해 향후 프로그램의 발전 방향을 모색할 계획이다.

시보건소 관계자는 "기술이 차가운 도구가 아닌, 사람의 마음을 잇는 따뜻한 매개체가 될 수 있음을 확인했다"며, "앞으로도 시민 중심의 통합적 돌봄 서비스를 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>