'전 세계 ETF 12위 운용사' 미래에셋, ETF 순자산 250조원 돌파

미래에셋자산운용은 전 세계 상장지수펀드(ETF) 순자산이 총 250조원을 돌파했다고 24일 밝혔다.

23일 기준 미래에셋자산운용이 한국과 미국, 캐나다, 호주, 일본 등 전 세계에서 운용 중인 ETF 총 운용자산은 254조원이다. 국내 ETF 시장보다 큰 규모다. 글로벌 ETF 운용사 12위에 해당한다. 최근 10년간 연평균 36.8% 성장률을 기록하며 같은 기간 글로벌 ETF 운용사의 연평균 성장률 19.5%를 웃돌았다.

2006년 국내에서 'TIGER ETF'를 선보인 미래에셋자산운용은 2011년 국내 운용사 최초로 홍콩증권거래소에 ETF를 상장했다. 본격적으로 해외 ETF 시장에 진출했다. 이후 미래에셋그룹 글로벌전략가(GSO) 박현주 회장은 2011년 캐나다 '글로벌 X 캐나다'를 시작으로, 2018년 미국 '글로벌 X', 2022년 호주 '글로벌 X 오스트레일리아' ETF 운용사와의 인수합병(M&A)을 통해 미래에셋자산운용을 글로벌 ETF 운용사로 성장시켰다.

미래에셋자산운용은 현지 전문성 강화와 지속적인 혁신을 바탕으로 빠른 성장을 이어가고 있다. 미국 글로벌 X의 운용자산은 인수 이후 빠르게 커졌다. 현재 100조원 돌파를 앞두고 있다. 글로벌 X 캐나다는 인컴형 ETF를 중심으로 캐나다 4위 ETF 운용사로서의 입지를 강화하고 있다.

유럽과 일본에서도 두드러진 성장세를 기록 중이다. 전 세계 2위 ETF 시장인 유럽에서 글로벌 X EU는 최근 5년간 연평균 208% 성장했다. 글로벌 X 저팬은 일본 유일의 ETF 전문 운용사로 최근 운용자산 5조원을 넘어섰다.

국내에서는 TIGER ETF가 개인 투자자의 높은 선호를 바탕으로 운용자산 80조원을 돌파했다. 현재 국내 전체 ETF 중 개인 투자자 보유 금액(AUM)은 약 75조5000억원이다. TIGER ETF는 31조6000억원으로 운용사 중 유일하게 30조원을 돌파했다. 점유율은 약 42%로, 개인 투자자 선호도 1위를 기록했다.

미래에셋자산운용은 혁신적인 상품 개발 및 운용 노하우를 통한 '킬러 프로덕트'로 글로벌 투자자들의 선택을 받고 있다. 2024년 출시한 홍콩 최초의 커버드콜 ETF 'Global X HSECI 커버드콜 액티브'는 안정적인 월분배금을 제공하며 현지 리테일 투자자들로부터 큰 호응을 얻고 있다. 최근에는 그룹 최초의 AI 모델 기반 ETF인 'Global X Investment Grade Corporate Bond'를 선보였다. 인공지능(AI) 금융 시대를 대표할 혁신 상품으로 평가받고 있다.

차별화된 포트폴리오도 미래에셋 글로벌 ETF의 강점이다. 'Artificial Intelligence & Technology'는 AI 소프트웨어, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷(IoT) 등 AI 생태계 전반에 걸친 기업들로 포트폴리오를 구성해 올해만 2조4000억원 이상 자금이 유입됐다. 방산 테마 ETF인 'Global X Defense Tech'는 유럽 기업 비중 확대와 AI 기반 차세대 방산주를 편입해 전통 방산주 ETF 대비 압도적인 수익률을 기록 중이다.

'명품 ETF'를 만들어 내며 투자자들의 장기투자 파트너의 역할도 수행하고 있다. 'TIGER 미국나스닥100 ETF'는 나스닥100 지수를 추종하는 국내 최초 미국 대표지수 ETF다. 2010년 10월 상장할 당시 1만원이었던 주당 가격은 현재 15만원을 넘어서며 국내 투자자에게 미국 주식 장기 투자의 상징으로 자리매김했다.

미래에셋자산운용 혁신/글로벌경영부문 총괄 대표 김영환 사장은 "미래에셋은 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하기 위해 끊임없는 혁신을 추구하고 있다"며 "글로벌 ETF 플랫폼을 통해 투자자들에게 차별화된 투자 솔루션을 제공하고, 안정적인 노후 준비를 돕는데 최선을 다하겠다"고 말했다.

