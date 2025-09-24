본문 바로가기
[오늘의신상]60년 인삼 연구의 정수…설화수 '자음생클렌징폼'

이민지기자

입력2025.09.24 10:12

저자극 고보습 클렌징
중국 시작으로 글로벌 시장 출시

아모레퍼시픽의 럭셔리 뷰티 브랜드 설화수가 자음생 라인의 신제품 '자음생클렌징폼'을 출시했다고 24일 밝혔다.


자음생 라인은 설화수의 독자 성분인 '진세노믹스TM'를 중심으로 피부 본연의 자생력을 강화하는 대표 안티에이징 라인이다. 60년 인삼 연구의 정수를 담은 제품들이다.

[오늘의신상]60년 인삼 연구의 정수…설화수 '자음생클렌징폼'
자음생클렌징폼은 인삼추출물과 17종의 아미노산을 결합한 '진생아미노콤플렉스TM'를 핵심 성분으로 함유하고 있다. 이 성분은 손상된 피부에 수분을 공급해 피부 컨디션을 빠르게 회복시키고, 촘촘한 보습 장벽을 형성해 건강한 피부 기반을 마련한다.

특히 특수 관리로 민감해진 피부를 대상으로 제품을 사용한 결과, 90.9%의 고객은 민감한 피부가 진정된 효과를 경험해 자음생 라인의 핵심 가치인 '자생력'을 입증했다.


또 쫀쫀하고 풍성한 거품 제형은 연약한 피부를 마찰 없이 감싸주며, 당김 없이 편안하게 세안을 마무리하도록 도와준다. 2주간의 시험 기간 동안 제품을 사용해 본 고객 모두가 100% 만족한다는 의견을 나타냈으며, 저자극성, 세정력, 사용감 등 다양한 측면에서 제품의 우수성이 확인됐다.


설화수 자음생클렌징폼은 아모레퍼시픽 공식 판매 채널에서 구매할 수 있으며, 9월 중국을 시작으로 순차적으로 글로벌 시장에 출시될 예정이다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
