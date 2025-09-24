본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

삼성증권, '로보굴링·연금굴링' 이벤트 실시

유현석기자

입력2025.09.24 09:22

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼성증권은 상장지수펀드(ETF)를 활용해 포트폴리오를 자문해주는 서비스인 '로보굴링', '연금굴링' 투자 고객을 대상으로 10월13일까지 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다.

삼성증권, '로보굴링·연금굴링' 이벤트 실시
AD
원본보기 아이콘

삼성증권 '굴링' 서비스는 매월 운용보고는 물론, 시장 상황에 따라 수시 및 정기로 상품교체, 자산배분 비중 교체 등의 리밸런싱 알림을 제공하며 지속적인 사후관리 서비스도 제공하고 있다.


굴링 서비스는 투자자에게 최적의 포트폴리오를 제공해주는 로보 알고리즘 서비스다. 올해 8월말 기준 누적 가입자가 14만6000명을 돌파했다.

이번 이벤트는 '로보굴링', '연금굴링' 두 가지 서비스에서 모두 동일하게 진행된다. 하지만 이벤트를 중복 참여할 수는 없다.


'로보굴링', '연금굴링' 고객을 대상으로 진행되는 이번 이벤트는 해당 계좌에 33만원 이상 3회 또는 1백만원 이상 순입금 및 투자 후, 경품지급시까지 잔고 유지 시, 인당 최대 1만원의 투자지원금을 지급한다.


한편, 실제 매매(투자)금액이 순입금 금액의 90% 이상일 경우 경품이 제공되며, 투자 금액 확인은 모바일 앱 '엠팝(mPOP)'에서 확인 가능하다.

가입방법은 삼성증권 모바일 앱의 '로보굴링'과 '연금저축로보굴링' 메뉴에서 확인할 수 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 줄줄이 소환시킨 케데헌 '더피' "몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"조합장 성과급 수십억"몸살에도 개입 불가

"다음 1조달러 기업입니다" 젠슨황이 콕 집은 이 회사

기아 EV5, 4000만원대 패밀리 전기 SUV 등장

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

트럼프가 쏜 전문직 비자 수수료 100배 인상…각국 "우수인재 유치 이때다"

"韓 여행, 시작부터 피곤해"외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

구윤철·베선트, 24일 뉴욕서 회동…한미 통화 스와프 논의할 듯

새로운 이슈 보기