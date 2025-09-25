본문 바로가기
작년 추석 2만개 '완판'…GS25, LA갈비세트 올해는 '2+1'

박재현기자

입력2025.09.25 11:00

[한가위 선물]편의점 GS25, 650종 명절선물세트
실속 소비 트렌드 확산…3만원대부터 10만원대까지

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 오는 29일부터 '2025 우리동네 선물가게'를 테마로 총 650여종의 명절 선물세트를 선보인다.


최근 고물가 기조와 간소화된 명절 문화로 실속 소비 트렌드가 확산됨에 따라 3~10만 원대 선물 세트 위주로 상품 구성을 강화했다. 먼저 지난해 추석 준비 수량 2만개가 완판된 '소LA갈비세트'를 비롯해'한우·한돈세트', '동원 튜나리챔', '쟌슨빌 프리미엄 소시지세트' 등을 대상으로 2+1 할인 행사를 진행한다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 오는 29일부터 '2025 우리동네 선물가게'를 테마로 총 650여종의 명절 선물세트를 선보인다. GS리테일 제공

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 오는 29일부터 '2025 우리동네 선물가게'를 테마로 총 650여종의 명절 선물세트를 선보인다. GS리테일 제공

원본보기 아이콘

주류 역시 와인·사케·위스키·백주 등 160종 이상의 다채로운 라인업으로 1만 원대부터 구성했다. 대표 상품으로는 '레뱅 스윙 2입 패키지', '베스트셀러 칠레 2입 세트', '잭다니엘 3종 세트' 등이 있다. 선물용으로 적합한 술과 잔 패키지 세트도 준비해 '조니워커블랙 온더록스 잔 세트', '이강주 금주전자 세트', '준마이 북극곰의 눈물 잔 세트' 등도 선보일 계획이다.


사전예약 고객을 위한 '추석 선물 사전예약 기획전'도 우리동네GS 앱에서 진행한다. 1주차에는 '한우·한돈세트'를 정상가 대비 23% 할인된 9만9000원에, 2주차에는 '한만두'를 30% 할인된 3만5000원에 선보인다. 3주차에는 GS샵 인기 상품인 '다이어트유산균 비에날씬'을 30% 할인된 가격에 판매한다.


윤진수 GS리테일 브랜드마케팅팀 매니저는 "최근 실용적이면서 가성비 높은 명절 선물을 찾는 고객 수요에 맞춰 3~10만 원대 위주의 핵심 상품을 준비했다"며 "특히 9월 2차 민생회복소비쿠폰 지급을 앞둔 만큼 고객이 체감할 수 있는 다양한 할인 혜택을 높이는 데 주력하겠다"고 말했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
